Алескер Мамедли
У Алескера Мамедли в СИЗО усугубились проблемы со здоровьем
У арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли продолжаются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил его брат Насими Мамедли.
По его словам, в конце прошлой недели в СИЗО ему было проведено УЗИ, в результате которого у А.Мамедли были обнаружены камни в почках. Также выявлены увеличения в печени и поджелудочной железе, крупные узлы в щитовидной железе.
«Врач сказал, что эти узлы обязательно должны быть удалены. Однако в СИЗО нет условий для проведения такого хирургического вмешательства, поскольку она требует высокой точности», - сказал Н.Мамедли.
По его словам, в ближайшие дни защита обратится с ходатайством о переводе А.Мамедли под домашний арест.
При этом А.Мамедли на условия содержания не жалуется.
Однако процесс следствия он расценивает как «правовой террор». За более чем полгода заключения следователь ни разу не допросил его лично. «В общем, никто не спросил, почему вы здесь?», - сказал Н.Мамедли.
Он считает никаких оснований для содержания А.Мамедли под стражей нет.
«Очень жаль, что обращения в госорганы различными средствами остаются безответными», - сказал Н.Мамедли.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.
Правозащитники признали арестованных политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.
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