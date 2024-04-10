Азербайджан постепенно заменит дизельные автобусы на электрические
- Энергетика
- 10 апрель 2024, 11:11
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Азербайджан постепенно заменит дизельные автобусы на электрические
Правительство Азербайджана планирует постепенно заменить общественные автобусы с дизельным топливом на электробусы. В связи с этим с 2025 года в Азербайджане начнется сборка электробусов.
Согласно сообщению Министерства экономики АР, завод по сборке электрических автобусов, годовой мощностью 500 единиц, будет построен на территории Сумгайытского химпромпарка.
При этом основным инвестором в предприятия станет китайская BYD Company Limited, который инвестирует на начальном этапе $34 млн.
Местным партнером BYD Company Limited в проекте будет ООО Electrify Azerbaijan. Одним из инвесторов в рамках проекта будет «Азербайджанская инвестиционная компания».
По информации Минэкономики, BYD на третий год реализации проекта планирует локализовать в Азербайджане производство запасных частей для электробусов.
Кроме этого, согласно договоренностям, BYD поставит в Азербайджан электробусы, которые в ноябре 2024 года будут использованы в рамках климатической конференции COP29.
Минэкономики отмечает, что в будущем в рамках сотрудничества с BYD планируется организовать в Азербайджане производство высокотоннажных грузовых электромобилей, электромобилей для коммунального хозяйства, а также сборку батарей. В эти проекты в будущем компания планирует вложить порядка $60 млн.
Отметим, что в столице Азербайджана в общественном транспорте функционирует около 2100 автобусов. Около 900 из них работают на сжатом газе (CNG), а остальные дизельные.
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