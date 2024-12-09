Вице-президент bp-Azerbaijan о последствиях искусственного ускорения энергетического перехода
- Энергетика
- 9 декабрь 2024, 7:28
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Вице-президент bp-Azerbaijan о последствиях искусственного ускорения энергетического перехода
Искусственное ускорение энергетического перехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде.
Об этом сказал вице-президент компании bp-Azerbaijan по коммуникациям и внешним связям Бахтияр Асланбейли на международной научной конференции «Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии» в Баку.
По его словам, традиционные источники энергии создают большую нагрузку с точки зрения выбросов углерода. При этом возникает необходимость перенаправить баланс на возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и водород, для удовлетворения растущих энергетических потребностей человечества. Основная цель этого перехода - сократить выбросы в атмосферу.
«Скорость перехода является важным аспектом. Часто самая распространенная ошибка в глобальном масштабе - это утверждения о возможности реализации энергетического перехода мгновенно, в короткие сроки. Он должен осуществляться постепенно, потому что искусственное ускорение нанесет большой ущерб окружающей среде и в итоге заставит нас вернуться к традиционным источникам энергии», - подчеркнул он.
Асланбейли также коснулся опыта европейских стран в этой области: «Несколько лет назад европейские страны преждевременно и без расчета необходимых потребностей прекратили добычу угля и работу ядерных реакторов. Однако, когда потребление выросло, возобновляемые источники энергии не смогли удовлетворить спрос, и в результате возникла необходимость возобновить производство традиционной энергии».
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