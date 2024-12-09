Джебраильский энергоузел будет подключен к энергосети Нахчывана и Турции
- Энергетика
- 9 декабрь 2024, 7:26
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Джабраильский энергоузел будет подключен к энергосети Нахчывана и Турции
Нахчыванская концепция зеленой энергии будет готова в ближайшие недели.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на международной научной конференции на тему «Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии» в Баку.
«Началась подготовка технико-экономического обоснования зеленого энергетического коридора Нахчыван-Азербайджан-Турция, готовится модель для экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию. В качестве второго варианта рассматривается также сценарий подключения Джабраильского энергоузла к энергосистемам Нахчывана и Турции», - сказал он.
Замминистра добавил, что предпринимаются серьезные шаги для обеспечения устойчивости национальной электросети. По его словам, к 2027 году в нее будут интегрированы 2 ГВт мощностей возобновляемой энергии.
«К 2030 году планируется ввод в эксплуатацию дополнительно 7 ГВт мощностей, из которых 5 ГВт будут экспортироваться в Европу: 4 ГВт - по Черноморскому подводному кабелю, а 1 ГВт - по коридору зеленой энергии Нахчыван-Азербайджан-Турция», - пояснил Зейналов.
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