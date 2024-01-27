«Давлению на фоне взаимоотношений с Арменией серьезной поддержки общества не будет»

В Парламентской ассамблее Совета Европы была выдвинута инициатива об ограничении полномочий Азербайджана. Результатом этого стало утверждение 24 января депутатами ПАСЕ резолюции № 15898 о лишении азербайджанской делегации права голоса до январской сессии ПАСЕ 2025 года.

Инициатива об ограничении полномочий Азербайджана была выдвинута немецким депутатом Франком Швабе. В качестве причины он назвал продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане и рост числа политзаключенных, а также на отказ официального Баку пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих 7 февраля президентских выборов. При этом он напомнил, что Азербайджан в 2023 году отказался пускать в Лачынский коридор докладчиков ПАСЕ.

Перед заседанием делегация Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы выступила с заявлением. В заявлении говорилось, что никто в мире, в том числе находящиеся в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. Зачитав заявление, делегация покинула здание организации.

Между тем, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Азербайджан в покушении на суверенитет Армении и заявил, что «Любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном”.

Одновременное выступление двух европейских организаций в отношении Азербайджана в такой форме воспринимается неоднозначно.

Претензии ПАСЕ - проблема политических заключенных и прав человека, упомянутая в этом заявлении, существует уже много лет. Но ПАСЕ, поднимая эти проблемы, никогда не предпринимала таких шагов.

Что же побудило ПАСЕ к этому сейчас? Являются ли, предпринятые двумя влиятельными европейскими организациями шаги, случайным совпадением?

На эти вопросы в беседе с ASTNA отвечает политический комментатор Насими Мамедли.

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Вопрос: Проблемы политзаключенных и прав человека существует в Азербайджане уже много лет. Но ПАСЕ, затрагивая эти проблемы, никогда не предпринимала таких шагов. Что же произошло сейчас, что побудило ПАСЕ совершить этот шаг?

Отве т: Было бы наивным связывать этот шаг ПАСЕ с состоянием прав человека и демократии в Азербайджане. Мы не видели адекватного подхода ПАСЕ в те времена, когда права человека в стране нарушались более чем когда-либо, а репрессии против гражданского общества носили тотальный характер. Если бы европейские институты и страны заняли принципиальную позицию в этом направлении 20 лет назад, демократическим процессам в стране не был бы нанесен столь тяжелый удар.

Я пришел к выводу, что Азербайджан получает больше критики со стороны Запада после полного обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета. Словно то, что Азербайджан, соблюдая международное право, изгнал оккупантов со своей территории, положив конец сепаратизму, вызвало в некоторых западных кругах разочарование и гнев. В отношении Армении, которая в течение 30 лет оккупировала 20% территории нашей страны, такой воли не было проявлено ни разу.

Вопрос: Является ли случайным совпадением то, что две влиятельные европейские организации предприняли этот шаг одновременно? Кроме того, учитывая недавнюю резолюцию Сената Франции, требующую санкций против Азербайджана, возможно по какому-то вопросу между Азербайджаном и Западом имеются разногласия? Или по какому-то вопросу не достигнуто согласование, и Запад в такой форме хочет оказать давление на Азербайджан?

Ответ: Разумеется, это не случайность. Резолюции, принятые Советом Европы, Парламентской Ассамблеей Европейского союза против Азербайджана непосредственно после антитеррористической операции 19 сентября 2023 года, были совершенно предвзятыми. Реакция Запада на шаги, предпринятые Азербайджаном в соответствии с международным правом, вызвала удивление и сожаление активных слоев общества. Международные структуры Европы действуют против Азербайджана в основном под влиянием Франции. Подход большинства государств Запада неприемлем, особенно в вопросах, связанных с Арменией.

Последний шаг, предпринятый ПАСЕ, особенно выгоден официальному Баку. Не думаю, что власть от этого пострадает. Преследования и репрессии оппозиции и независимого гражданского общества в стране могут усилиться. На любую напряженность, возникающую в отношениях с Западом, общество безучастно. В Азербайджане отношение к Западу сильно деградировало по сравнению с 90-ми годами.

В марте 2017 года на совете директоров Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО - глобальный стандарт управления нефтью, газом и минеральными ресурсами. Призван способствовать открытому управлению и подотчетности в секторах нефтяных, газовых и минеральных ресурсов и решить ключевые вопросы нефтяного, газового и горнодобывающего секторов – Ред.) было принято решение о приостановлении деятельности Азербайджана в Правлении этой структуры. Вслед за этим решением представители правительства Азербайджана незамедлительно покинули ИПДО. Словно правительство ждало появления такой возможности. Было несколько легкоразрешимых условий, выдвинутых ИПГДП перед азербайджанским правительством. Правительство целенаправленно, не выполняя эти условия, создало условия для принятия против него решения.

Вопрос: И, кстати, все это происходит в преддверии выборов... Возможна ли какая-то связь с выборами?

Ответ: Не думаю, что это имеет какое-либо отношение к выборам. В странах, где нет демократических выборов, международное давление, часто дает обратный эффект. Иногда это еще больше усиливает антидемократические режимы. Этот фактор хорошо известен и политическим центрам Запада.

В Азербайджане демократические выборы не проводятся уже 30 лет. Мы являемся членом Совета Европы 23 года и ни одни выборы за это время не были оценены как демократические. Критическая позиция международных организаций по поводу выборов не оказывает никакого влияния на исход антидемократических выборов. Не оказало также никакого негативного влияния на экономико-торговые отношения Запада с правительством Азербайджана. В то же время критика Запада не вызывает политической активности или протеста в обществе.

Вопрос: Некоторые эксперты считают, что все это происходит из-за сближения Азербайджана с Россией. Запад хочет за это каким-то образом наказать Азербайджан. Насколько логична эта версия?

Ответ: Этот подход совершенно лишен какой-либо логики. В чем проявляется сближение Азербайджана с Россией? Есть ли какие-либо конкретные факты? На эти вопросы нет положительных ответов. Напротив, в последние годы самый тяжелый удар по военно-политическому влиянию России на Южном Кавказе нанес Азербайджан. Окончательное решение карабахского вопроса в основном ликвидировало политико-военное влияние России на Азербайджан. В Парке Военных Трофеев создана выставка-музей выведенной из строя продукции российской военной промышленности. У меня нет никаких сомнений в том, что российские миротворцы покинут Азербайджан после истечения срока их полномочий.

Экономические связи России еще более укрепились с Арменией и Грузией, а не с Азербайджаном.

Находящий в себе мужество критиковать США и глав крупнейших стран Европы, президент Украины В. Зеленский, при каждом удобном случае упоминает о поддержке официального Баку.

Он открыто выражает свою признательность. Даже в последнем голосовании в ПАСЕ он не выступил против Азербайджана. Если бы Азербайджан был очень близок с Россией, стал бы он помогать Украине? Конечно же, нет. С тактической точки зрения сейчас более верно то, что официальный Баку не делает заявлений, которые бы раздражали Россию, не выражает жесткой реакции по ряду вопросов. Этот фактор вовсе не означает сближения с Россией. Дистанция между Азербайджаном и Россией та же, что и 15-20 лет назад. Кремль просто закрыл глаза на ряд шагов Азербайджана из-за плохих отношений с правительством Армении.

Если сегодня страны Балтии, Скандинавии испытывают обеспокоенность российской угрозой, усиливают меры безопасности, то нормальные отношения с Россией, имеющей более 390 км сухопутной и морской границы с Азербайджаном, отвечают нашим национальным интересам. Ошибочно думать, что Азербайджан делает стратегический выбор в период геополитических потрясений, связанных с формированием, нового мирового порядка.

Вопрос: Правительство Азербайджана акцентирует внимание на вопросе Лачынского коридора. Некоторые эксперты также считают, что именно из-за карабахского вопроса Запад оказывает давление на Азербайджан. Что Вы думаете по этому поводу?

Ответ: Запад заинтересован в вытеснении России с Южного Кавказа и своем вхождении в этот регион в новом статусе. С этой целью он демонстрирует различные подходы к странам региона. Предоставляет Грузии статус кандидата в члены ЕС, а Армении многочисленные поощрения. Расположение на границе Армении гражданской миссии ЕС связано с этим. Утверждение, что Азербайджан собирается напасть на Армению - абсурд. Оказывая давление на Азербайджан, используя армянский вопрос, хочет диктовать свою волю. Запад взял курс на обвинение Азербайджана из-за армян, добровольно покинувших Карабах.

Азербайджан ни в коем случае не должен участвовать в геополитическом соперничестве, противоречиях между Западом и Россией. Нынешние геополитические реалии требуют, чтобы приоритетом были хорошие отношения с соседями. Предугадать, какие политико-военные события произойдут в нашем регионе в предстоящий период, сложно. Нужно действовать соответственно каждой ситуации. Процессы быстрые и изменчивые. Принимать окончательное и однозначное решение рискованно.

Если помните, президент ЕС Ш.Мишель неоднократно обращался к Армении и Азербайджану, напоминая о важности соблюдения заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года. Именно в этих документах Армения взяла на себя обязательство открыть самый короткий и удобный путь, соединяющий Азербайджан с Нахчываном. Но Армения все еще не выполняет свое обязательство.

В итоге отмечу, что в Азербайджане положение с правами человека и демократией плохое. Если на правительство Азербайджана будет оказываться давление со стороны Запада в этом направлении, то открытой поддержки со стороны общества будет гораздо больше. Но давлению на фоне взаимоотношений с Арменией серьезной поддержки общества не будет. Никто, за исключением определенных маргинальных групп, не станет оправдывать это давление.