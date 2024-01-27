ПАСЕ призвала гарантировать свободу СМИ и безопасность журналистов

На зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы принята резолюция №2532 «Гарантии свободы и безопасности журналистов в странах-членах организации».

В ряде стран государственные органы и политические силы, находящиеся у власти, являются источником угроз свободе СМИ и безопасности журналистов, имеют место невыполнение решений Европейского суда по правам человека, криминальные действия против журналистов, включая убийства, юридические преследования и клеветнические кампании, захват СМИ.

Только в ноябре 2023 года в Европе были задержаны 68 журналистов и работников СМИ, говорится документе.

ПАСЕ выражает серьезную обеспокоенность этими многочисленными нападениями на свободу СМИ и большим количеством фактов безнаказанности.

Страны-члены Совета Европы обязаны обеспечить эффективную защиту журналистов и безопасную среду для независимости и плюрализма СМИ.

ПАСЕ призывает государства-члены разработать национальные стратегии защиты и безопасности журналистов и субъектов медиа, пересмотреть законодательство, ограничивающее свободу СМИ.

Необходимо также: усовершенствовать законодательную и нормативную базу, предотвращающую политическое вмешательство и концентрацию собственности на СМИ,

поддерживать общественные СМИ, обеспечивая их жизнеспособность и редакционную независимость, обеспечить справедливое финансирование частных СМИ, а господдержка частных СМИ должна быть направлена на укрепление плюрализма и доступа к качественной информации.

Ассамблея обеспокоена высоким уровнем преследований журналистов в Азербайджане, растущим явлением захвата СМИ в Венгрии, Польше и Сербии, а также тревожным числом журналистов, задержанных в Турции. Ассамблея призывает эти страны принять участие в Кампании Совета Европы за безопасность журналистов и принять в ее рамках адекватные меры для решения этих проблем, отмечено в документе.