Азербайджан снизил учетную ставку
Азербайджан снизил учетную ставку
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта с 7,5% до 7,25%.
Об этом сообщается на сайте структуры.
В отчете говорится, что нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне 6,25%, а верхний предел был снижен на 0,25 процентных пункта с 8,5% до 8,25%.
"Данное решение было принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевой (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, изменений, происходящих в балансе рисков. Снижение верхней границы процентного коридора и ставки дисконтирования с учетом изменения прогнозируемой инфляции в сторону понижения направлено на смягчение денежно-кредитных условий. Сохранение нижнего предела неизменным, с другой стороны, служит для снижения волатильности межбанковских процентных ставок. При определении этих параметров процентного коридора учитывался и их потенциал влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке”, - говорится в заявлении ЦБА.
Это решение вступает в силу с завтрашнего дня. Следующее решение о параметрах процентного коридора будет принято 21 июня.
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