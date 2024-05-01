Азербайджан снизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта с 7,5% до 7,25%.

Об этом сообщается на сайте структуры.

В отчете говорится, что нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне 6,25%, а верхний предел был снижен на 0,25 процентных пункта с 8,5% до 8,25%.

"Данное решение было принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевой (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, изменений, происходящих в балансе рисков. Снижение верхней границы процентного коридора и ставки дисконтирования с учетом изменения прогнозируемой инфляции в сторону понижения направлено на смягчение денежно-кредитных условий. Сохранение нижнего предела неизменным, с другой стороны, служит для снижения волатильности межбанковских процентных ставок. При определении этих параметров процентного коридора учитывался и их потенциал влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке”, - говорится в заявлении ЦБА.

Это решение вступает в силу с завтрашнего дня. Следующее решение о параметрах процентного коридора будет принято 21 июня.