Эксперт призывает кредиторов банка «Муган» объединиться ради справедливости в судах

В октябре прошлого года ОАО Mugan Bank был объявлен банкротом, а Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка. Тысячи местных и иностранных вкладчиков, включая строительные компании, работающие в освобожденных зонах, хранили в банке сотни миллионов манатов. Отчеты указывают на то, что Mugan Bank выдавал незаконные гарантии и плохо управлялся. Руководство банка, как и руководство Bank Standard, Texnikabank и AtaBank, развалили работу. Однако никто из лиц, ответственных за крах Mugan Bank, не был привлечен к ответственности. А Самир Валиев, сын владельца банка, бывшего депутата и основателя Университета Одлар Юрду Ахмеда Валиева в последствии был избран депутатом парламента. Об этом сообщил в Facebook эксперт в области банковского дела Акрам Гасанов.

«Похоже, чтобы быть безнаказанным, здесь нужно потратить значительные средства», — написал Гасанов.

Главный вопрос сейчас в том, как Фонд страхования вкладов ликвидирует банк. Согласно правилам, Фонд должен продать с аукциона активы обанкротившегося банка, вернуть выданные кредиты и, если будут обнаружены какие-либо нарушения среди владельцев и руководства банка, потребовать от них возмещения. Возвращенные средства должны быть распределены между вкладчиками, которые так и не смогли получить свои деньги. Вкладчики имеют право регулярно получать информацию о ходе процесса ликвидации, и этот процесс должен контролироваться Комитетом кредиторов.

Однако, как Гасанов отметил, что Бакинский апелляционный суд еще не утвердил список кредиторов, тогда как согласно закону он должен был сделать это до февраля 2024 года. «Весьма вероятно, что банк не предоставил суду полный список кредиторов. При наличии полного списка может быть создан Комитет кредиторов для надзора за деятельностью. Но Фонд не хочет этого», - пояснил Гасанов.

По его мнению, Фонд страхования вкладов не стремится к проведению ликвидации на законных основаниях, поскольку, вероятно, защищает руководство Муган Банка от наказания и таким образом скрывает причины банкротства и ответственных за это лиц.

«Ко мне обращаются иностранные кредиторы, шокированные непрозрачной процедурой ликвидации их денег, оставшихся в банке. Бедняжки не видели ничего подобного ни в одной стране. Это банкротство и ликвидация по-азербайджански», — иронизирует Гасанов.

Он призвал кредиторов не ждать и не вступать в сепаратные переговоры, поскольку такие подходы могут привести к манипуляциям и задержкам. «Организуйте собрание, объединяйтесь. Только совместными усилиями вы сможете добиться правильных действий Фонда и справедливые решения в судах. В противном случае вы не получите от Фонда ни копейки», — предостерег Гасанов.

Фонд страхования вкладов сообщил, что в период с 27 ноября 2023 года по 18 октября 2024 года выплатил компенсацию 7434 вкладчикам обанкротившегося Mugan Bank, выплатив в общей сложности 198 278 931 манат. Это свидетельствует о том, что обязательства по компенсации выполнены на 97%, сообщают в Фонде.

Mugan Bank был объявлен банкротом Административным советом Бакинского апелляционного суда 24 октября 2023 года, после чего Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка. Первое уведомление о месте и сроках выплаты компенсаций защищенным вкладчикам было выдано 1 ноября 2023 года. Выплаты компенсаций были проведены через Международный банк Азербайджана и Kapital Bank.