Чистая прибыль НКО ”М Булак” в прошлом году превысила 4 млн манатов

НКО ”М Булак " в прошлом году получило более 4 миллионов манатов чистой прибыли

Небанковская кредитная организация (НКО) ”Н Булак” обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года.

В прошлом году чистая прибыль кредитной организации составила 4,2 млн манатов, что на 43,6% больше, чем в предыдущем году.

На начало текущего года активы “М Булак”составили 25,2 млн манатов, что на 29,5% больше, чем в начале прошлого года, кредитный портфель составил 24,4 млн манатов (+ 30,6%). Обязательства НКО составили 1,75 млн. манатов (в 10,3 раза больше), балансовый капитал - 23,45 млн манатов (+21,6%), в том числе уставный капитал - 10,4 млн манатов (без изменений).