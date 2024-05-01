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(14 часов назад)
SOCAR будет выступать в качестве брокера на местном страховом рынке

SOCAR будет выступать в качестве брокера на местном страховом рынке

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

SOCAR будет выступать в качестве брокера на местном страховом рынке

Центральный банк Азербайджана включил еще одну компанию в реестр иностранных страховых брокеров.

Согласно информации, размещенной на интернет-сайте ЦБА - реестре, это анонимная компания “SOCAR Sigorta ve Reasürans brokerliği”, основанная государственной нефтяной компанией (SOCAR) в Турции в 2022 году.

Компания со штаб - квартирой в Стамбуле,  в бизнес-центре, принадлежащем SOCAR (SOCAR Plaza), вышла на страховой рынок Азербайджана 24 апреля. Другими словами, с этого момента SOCAR будет действовать на местном страховом рынке в качестве брокера. Таким образом, количество иностранных брокеров, включенных ЦБА в реестр, увеличилось до 87.

До этого на местном страховом рынке  была представленаSOCAR. Например, 10% акций компании  “Atəşgah Sığorta” принадлежит SOCAR.

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