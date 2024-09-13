Долгий путь к мирному договору: претензии и противоречия

Много месяцев, а то и лет ведутся переговоры между Азербайджаном и Арменией о мирном договора. Можем ли рассчитывать на скорое подписание договора, большая часть статей которого, по последним сообщениям согласована. Об этом и юридических аспектах претензий сторон Turan поговорил с известным юристом Фуадом Агаевым.

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Вопрос: Фуад бей, Вы были членом рабочей группы Верховного Совета Азербайджанской Республики по разработке Конституционного Акта Азербайджанской Республики «О государственной независимости» 1991 г. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Конституция Азербайджана якобы содержит территориальные притязания к Армении. В частности, он сказал: «Конституция Азербайджана ссылается на Акт о государственной независимости 1991 года. В этом акте упоминается Декларация независимости Азербайджана от 28 мая 1918 года”. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Ответ: Утверждения главы правительства Армении указывают на его недостаточное понимание конституционного законодательства Азербайджанской Республики. В Конституции Азербайджана Конституционный Акт «О государственной независимости» упоминается только в преамбуле, и исключительно в контексте того, что Основной Закон руководствуется принципами, заложенными в данном акте. Среди этих принципов: разделение властей (ст. 13), суверенное равенство государств, неприменение силы, неприкосновенность государственных границ, урегулирование споров мирным путем, невмешательство во внутренние дела других государств (ст. 16), уважение прав и свобод человека, политический плюрализм (ст. 28) и другие. Очевидно, что ни один из этих принципов не может рассматриваться как территориальные претензии к другим государствам.

Вопрос: Кроме того, по словам Н.Пашиняна “в Акте о независимости записано, что сегодняшний Азербайджан является правопреемником Азербайджана 1918-1920 гг. А в декларации Азербайджана 1918-1920 годов указано, что территориями Азербайджана являются Южное и Восточное Закавказье. На карте, представленной Антантой, Азербайджан представил претензии в отношении сегодняшних Сюникской и Вайоцдзорской областей полностью, Тавушской, Гегаркуникской, Араратской, Лорийской и Ширакской областей частично. Так что в отличие от конституции Армении, Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении”. Прокомментируйте эти утверждения.

Ответ: В Конституционном Акте нигде не написано, что Азербайджанская Республика является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 г.г. В Преамбуле говорится о преемственности демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики, в ст. 2 о том, что Азербайджанская Республика является преемницей Азербайджанской Республики, просуществовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года. Иными словами, тут имеется в виду преемственность принципов и традиций, т.е. речь идет о декларации, символизме.

И вообще, что такое правопреемство государств? Согласно международному праву, в том числе Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров, это смена одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории.

Во-первых, международное право исключает скачкообразное правопреемство государств в отношении территорий, когда государство, потерявшее независимость, спустя десятилетия заявляет о правопреемстве с прежней территорией. Правопреемство государств предполагает непрерывность в управлении и ответственности за определенную территорию. Международное право признает правопреемство только в случае непосредственной смены государств на одной и той же территории, без существенного перерыва во времени. Если такой перерыв составляет десятилетия, правопреемство считается прерванным. Когда государство теряет независимость и становится частью другого государства (например, СССР), его правопреемником в международно-правовом смысле становится новое государство, которое контролирует территорию на момент восстановления независимости. В случае восстановления независимости спустя десятилетия, государство наследует те границы, которые имело в составе предыдущего государственного образования (например, союзной республики).

Во-вторых, при утрате независимости государство теряет право на самостоятельное определение своих границ и территориальных претензий. При восстановлении независимости границы определяются исходя из международно-признанного статуса на момент восстановления, а не на момент утраты.

В-третьих, согласно доктрине uti possidetis juris, которая применяется в международном праве, вновь образующиеся государства сохраняют те административные границы (или т.н. государственные между Азербайджанской и Армянской ССР), которые существовали на момент получения независимости. Это правило предотвращает пересмотр границ на основании исторических претензий.

Нынешняя Азербайджанская Республика сменила часть СССР, называвшуюся Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, которая была одной из пятнадцати союзных республик. Таким образом, наше государство унаследовало и территорию, которая 71,5 лет юридически принадлежала Азербайджанской ССР. Поэтому ни о каких территориальных претензиях к Армении, основанных или вытекающих из Конституции Азербайджана, говорить не приходится.

Вопрос: А насколько обоснованы претензии Азербайджанской стороны к Конституции Армянской Республики по части территориальных притязаний к Азербайджану?

Ответ: Если коротко, они действительно присутствуют в Конституции Республики Армения и прямо вытекают из нее. В ее преамбуле указано: «Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения». Как видим, есть прямая отсылка к Декларации о независимости Армении, на т.н. «фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональных цели».

А в Преамбуле самой Декларации от 23 августа 1990 г. указано, что Верховный Совет Армянской ССР начинает процесс утверждения независимой государственности «претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Для полноты картины сошлемся также на само совместное постановление, в частности на п. 3: «Верховный Совет Армянской ССР и Национальный Совет Нагорного Карабаха провозглашают воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Таким образом, Конституция Армянской Республики, как видно из ее системного толкования вкупе с Декларацией о независимости и т.н. совместным постановлением, содержит недвусмысленные территориальные притязания к Азербайджану.

Вопрос: А разве Верховный Совет СССР не отменил это «совместное постановление»?

Ответ: Да, Президиум Верховного Совета своим Постановлением от 10 января 1990 г. признал «совместное постановление» не соответствующим Конституции СССР и не могущим действовать на территории республики. Однако, это не помешало Верховному Совету Армянской ССР спустя семь месяцев сослаться на этот «документ» как одно из оснований для создания независимого государства, а в 1995 г. Конституции Армении – на саму Декларацию.

Следовательно, согласно своей Конституции, Республика Армения претендует на территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, а также бывшего Шаумяновского района. Тем не менее, Республика Армения юридически не включала эти регионы в свою территорию. В соответствии с Законом «Об административно-территориальном делении Республики Армения» ее территория состоит из 10 марзов (областей) и города Ереван. Эти территории не касаются какой бы то ни было территории Азербайджана.

Вопрос: Азербайджанская сторона настаивает на изменении Конституции Республики Армения. Возможно ли это?

Ответ: Это возможно. Изменения в Конституцию Армении осуществляются путем референдума или решения Национального Собрания не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов. Конституция в целом принимается и некоторые статьи могут быть изменены только посредством референдума. Я не считаю себя специалистом в конституционном праве Армении, но вопрос возможного изменения Преамбулы может прояснить Конституционный Суд этой страны.

Вопрос: Некоторые армянские официальные лица, в частности, министр юстиции Григор Минасян, сообщили, что они не собираются вносить изменения в действующую Конституцию, у них достигнут консенсус относительно референдума по новой Конституции в 2027 г. Не является ли это надуманным предлогом для отказа от изменений Конституции?

Ответ: Я не знаю, что у них на уме. Вместе с тем, не вижу препятствий в заключении договора, конечно, если все его значимые положения будут согласованы.

Вопрос: А как быть с территориальными претензиями Армении к Азербайджану?

Ответ: Согласно ст. ст. 168 и 169 Конституции и Закону Республики Армения «О международных договорах», договор до ратификации представляется в Конституционный Суда, который определяет его соответствие Конституции. Если заключение будет благоприятным, а затем договор будет ратифицирован Национальной Ассамблеей Армении, можно считать, что Республика Армения отреклась от территориальных притязаний к Азербайджану.

Вопрос: А если Армения затянет ратификацию или откажется ратифицировать мирный договор на том или ином этапе?

Ответ: В соответствии со ст. 18 Венской Конвенции «О праве международных договоров», государство, которое подписало договор под условием ратификации, обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.

А что касается отказа от ратификации, полагаю, такой исход маловероятен, но даже если это произойдет, Армения сама выстрелит себе в ногу, покажет, что она крайне ненадежна с точки зрения соблюдения норм международного права.

Вопрос: А в Азербайджане могут возникнуть проблемы при ратификации?

Ответ: Уверен, что ни на каком уровне, включая Конституционный Суд и Милли Меджлис таких проблем не возникнет.

Вопрос: И последний вопрос. Армянская сторона в лице премьер-министра Н.Пашиняна и других утверждает, что из 16-ти статей проекта договора, 13 уже согласованы, еще три согласованы частично. Исходя из этого, они предлагают подписать уже согласованное. Азербайджанская сторона возражает, указывая, что недопустимо подписание договора путем исключения из проекта несогласованных положений; чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, в проекте должны быть прояснены проблемные вопросы между двумя странами по ряду направлений. Что можете сказать по этому поводу?

Ответ: Мне трудно сказать что-либо конкретное в этом отношении, не будучи знакомым с текстом проекта, который держится в строгом секрете: ведь многое зависит от характера несогласованных пунктов проекта договора – конечно, если речь идет о таких положениях, без согласования которых мирный договор во многом лишается смысла, едва ли можно говорить о достижении устойчивого мира.