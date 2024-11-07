Послевоенные размышления: препятствия и перспективы прочного мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева в центре) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа в центре) встречались в Берлине в феврале 2024 года.

Прошло четыре года с 44-дневной войны, которая положила конец оккупации Арменией территорий Азербайджана, фундаментально изменив расклад сил и геополитическую картину Южного Кавказа. Пока продолжаются переговоры, всеобъемлющее мирное соглашение остается неуловимым.

Короткая, но интенсивная война завершилась прекращением огня при посредничестве России 10 ноября 2020 года, что позволило Азербайджану восстановить контроль над территориями, утраченными в начале 1990-х годов. Это перемирие также ввело российских миротворцев для наблюдения за прекращением огня и поддержания стабильности в регионе. Однако эта договоренность лишь частично решила основные проблемы, оставив обе страны в состоянии напряженной неопределенности.

После прекращения огня несколько ключевых событий определили траекторию конфликта. В сентябре 2023 года Азербайджан начал однодневную военную операцию по возвращению оставшихся районов Нагорного Карабаха под свой контроль. Это стремительное наступление привело к роспуску самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики и исходу более 70 000 этнических армян в Армению. В апреле 2024 года российские миротворцы начали вывод из Нагорного Карабаха перед первоначально запланированным выходом в 2025 году, что ознаменовало собой значительный сдвиг в динамике региональной безопасности. С тех пор Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы, установив первый пограничный знак в мае 2024 года — шаг, направленный на уточнение границ, но вызвавший протесты в Армении из-за предполагаемых территориальных уступок.

Несмотря на прогресс, несколько проблем мешают мирному соглашению. Азербайджан не без основания утверждает, что конституция Армении содержит территориальные претензии на его земли, рассматривая это как препятствие к миру. В частности, признание конституцией Армении Нагорного Карабаха как части Армении остается чувствительным моментом. Армения не хочет вносить поправки в этот пункт, ссылаясь на внутреннюю оппозицию и правовые сложности, беря тайм-аут до 2027 года. Граждане Армении выразили недовольство уступками, воспринимая их как потерю исконных земель. Кроме того, обе страны ищут гарантии против будущих военных действий. Армения требует гарантий безопасности для своего населения, в то время как Азербайджан настаивает на признании своей территориальной целостности без иностранного вмешательства.

Мирный процесс также формировался под влиянием различных подходов Москвы, Вашингтона и Парижа. Традиционное посредническое влияние России ослабло из-за ее сосредоточенности на украинском конфликте и напряженных отношениях с Арменией. Ранний вывод российских миротворцев еще больше уменьшил ее роль. США поощряли прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном, организовав несколько раундов переговоров. Однако участие Вашингтона ограничивалось содействием диалогу, а не навязыванием решений. Франция заняла двойную позицию, поддерживая Армению и одновременно призывая к скорейшему мирному соглашению, подчеркивая региональную стабильность. Французские чиновники призвали обе стороны завершить соглашение перед крупными международными мероприятиями, такими как климатическая конференция COP29.

Чтобы ускорить заключение мирного договора, Армении необходимо будет внести поправки в свою конституцию, удалив положения, воспринимаемые как территориальные претензии, что решит одну из основных проблем Азербайджана. Обе страны должны официально признать суверенитет и территориальную целостность друг друга, чтобы заложить основу для нормализации отношений. Механизмы предотвращения будущих военных действий, потенциально посредством международных гарантий, могли бы укрепить доверие между сторонами. Привлечение нейтральных международных посредников может помочь преодолеть разногласия и предложить беспристрастные точки зрения для содействия компромиссу. Правительствам также следует разморозить «гражданскую дипломатию» и вовлечь гражданское общество в мирный процесс, способствуя общественной поддержке и решая проблемы низовых слоев населения, тем самым повышая легитимность и устойчивость любого соглашения.

Достижение прочного мира между Арменией и Азербайджаном требует решения глубоко укоренившихся проблем посредством постоянного диалога и международной поддержки. Это факт, что остаются препятствия, но все же продолжающиеся усилия по примирению открывают перспективы для прочной стабильности на Южном Кавказе.