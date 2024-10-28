Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением относительно недавних парламентских выборов в Грузии. В документе, опубликованном Европейской службой внешних действий (EEAS), подчеркивается необходимость устранения недостатков выборов и повышения прозрачности для укрепления доверия к демократическому процессу в Грузии. Суть документа указывает на то, что выборы в Грузии состоялись и необходимо оперативно устранить недостатки и внести ясность с целью установления доверия к избирательному процессу.

Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвли не признавать выборы из-за предполагаемых нарушений был в значительной степени проигнорирован, что отражает ее ослабевающее влияние. Теперь, приближаясь к концу своего срока, президент, избранный 28 октября 2018 года, будет заменен фигурой, выбранной путем непрямых выборов к концу года. Этот сдвиг следует за поправкой к конституции 2017 года, которая ограничила полномочия президента, сделав выборы 2018 года последними прямыми выборами на эту должность. Предстоящие выборы будут включать 300 членов Коллегии выборщиков, включающей парламентариев и региональных делегатов в равной степени. Учитывая доминирование Грузинской мечты (ГМ), эта структура почти гарантирует, что президентство, которое теперь играет в основном символическую роль, останется связанным с ГМ.

Почему победила «Грузинская мечта»?

Победу «Грузинской мечты» можно объяснить раздробленностью оппозиции, неспособной объединиться под единым лозунгом, лидером или видением страны. Это разделение ослабило позицию оппозиции, даже несмотря на то, что «Грузинская мечта» столкнулась с критикой за свою пророссийскую позицию, предполагаемое дистанцирование от ЕС и прекращение поддержки Украины, включая спорное принятие закона об «иностранных агентах». Хотя эти действия оттолкнули некоторых избирателей, отсутствие единства оппозиции и неспособность представить надежную альтернативу подорвали ее авторитет. Раздробленность оппозиции также столкнулась с ослаблением поддержки Запада, поскольку ее неорганизованный подход заставил потенциальных международных спонсоров не решиться поддержать неясное будущее.

Предсказуемость Грузинской мечты

Для международных заинтересованных сторон ГМ представляет стабильность, предсказуемость и управление в сложном регионе. Бизнес-интересы в Грузии, важнейшем транзитном маршруте для энергии и торговли, требуют надежного управления. Эта стабильность, даже ценой демократических ценностей, соответствует интересам крупных держав, делая ГМ более безопасным выбором для инвесторов и международных партнеров, несмотря на откат демократии. По мнению ряда экспертов, доминирование ГМ обусловлено ее стратегическим соответствием региональным державам при сохранении достаточной внутренней поддержки.

Растущие надежды на восстановление территориальной целостности

В последние годы, особенно после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, Грузия незаметно подстроилась под интересы России на постсоветском пространстве и на Кавказе. Этот шаг отчасти обусловлен надеждами на восстановление территориальной целостности Грузии, особенно в отношении Абхазии и Южной Осетии. Успешное возвращение Азербайджаном своих территорий подпитывало оптимизм в Грузии, и некоторые грузинские официальные лица предполагали, что аналогичный исход может быть возможен. Консенсус по Азербайджану в вопросе восстановления территориальной целостности среди посредников из США, Европы и России поощрял взвешенный подход «Грузинской мечты», отражающий политику Ильхама Алиева. Сбалансированная позиция «Грузинской мечты», сосредоточенная на дипломатическом взаимодействии, а не на конфронтации, рассматривается сторонниками как оптимальный путь к возвращению этих территорий. За последний год «Грузинская мечта» укрепила общественные настроения, подчеркнув видение мирной реинтеграции Абхазии и Южной Осетии, что находит отклик у электората, который давно ждал перспективы территориального единства.

Традиционные ценности

Консервативные ценности Грузии играют существенную роль в привлекательности ГМ. Хотя страна преимущественно христианская, она имеет глубоко традиционный, кавказский характер. Громкое противодействие ГМ «пропаганде ЛГБТ» обеспечило ей позицию среди консервативных избирателей, которые обеспокоены предполагаемым влиянием Запада на социальные нормы. Согласно Всемирному обзору ценностей, Грузия занимает низкое место по толерантности к сообществам ЛГБТ, и позиция ГМ совпадает с этим консервативным сегментом. Подчеркивая сохранение культуры и семейные ценности, ГМ удалось укрепить поддержку этих избирателей, представляя себя защитником грузинских традиций от внешнего влияния.

Экономические Факторы

Экономика Грузии, основанная на модели свободного рынка со значительным вкладом малых и средних предприятий, остается важнейшим фактором в формировании электоральной поддержки. В 2023 году ВВП Грузии вырос на 7,5% в годовом исчислении, в основном за счет достижений в секторе ИКТ, о чем сообщило Национальное статистическое управление Sakstat 20 марта 2024 года. ВВП достиг 80,25 млрд лари (30,54 млрд долларов США), что на 10,1% больше, чем в предыдущем году, ВВП на душу населения также вырос с 6731 до 8210 долларов США, что подчеркивает экономический прогресс страны.

Укрепление грузинского лари до 2,71 за доллар, подкрепленное денежными переводами из России в условиях конфликта на Украине, способствовало этому экономическому росту. Торговля с Россией остается существенной: 54% грузинского экспорта минеральной и родниковой воды и вина направляется туда. Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии с объемом двусторонней торговли в 2,4 млрд долларов и основным поставщиком топлива в страну. Российский туризм также пережил бум: в 2023 году Грузию посетили 1,18 млн российских туристов, что на 31,1% больше, чем в предыдущем году. Российские туристы составили 23,2% всех иностранных посетителей, и ожидается, что эта цифра вырастет после того, как прошлым летом Россия ввела безвизовый режим для грузин.

В целом, стратегия «Грузинской мечты» использует как экономические показатели, так и приверженность традиционным ценностям, подкрепленную международным прагматизмом. Хотя путь Грузии отражает элементы подхода Азербайджана, остаются существенные проблемы. Балансирование Грузии между региональной стабильностью и западными альянсами будет иметь решающее значение, поскольку она стремится сохранить внутреннее единство и управлять сложными международными отношениями, стремясь реализовать давнюю мечту грузинского электората о единой стране.