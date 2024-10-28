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(6 часов назад)
Ливневый дождь породил проблемы для автомобилистов

Ливневый дождь породил проблемы для автомобилистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ливень породил проблемы для автомобилистов

Из-за обильных осадков в Баку подтопило туннель под «Багировским мостом», в результате чего возникли заторы на проспекте Гейдара Алиева, сообщают автомобилисты.

В сообщении же Исполнительной власти Баку утверждается, что «опасность подтопления устранена».

По данным городской администрации «водяные насосы работают в обычном режиме» и в то же время указывается на привлечение «дополнительной техники и рабочей силы».

«Другие мосты и переходы в Баку, расположенные на территориях с рисками находятся под контролем», - рапортуют городские власти.

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