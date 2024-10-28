Ливневый дождь породил проблемы для автомобилистов
Ливень породил проблемы для автомобилистов
Из-за обильных осадков в Баку подтопило туннель под «Багировским мостом», в результате чего возникли заторы на проспекте Гейдара Алиева, сообщают автомобилисты.
В сообщении же Исполнительной власти Баку утверждается, что «опасность подтопления устранена».
По данным городской администрации «водяные насосы работают в обычном режиме» и в то же время указывается на привлечение «дополнительной техники и рабочей силы».
«Другие мосты и переходы в Баку, расположенные на территориях с рисками находятся под контролем», - рапортуют городские власти.
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