Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде

Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно въехать в Россию, спрятавшись среди грузов в вагоне товарного поезда, следовавшего из Азербайджана в Россию.

В ходе расследования была установлена личность задержанного 26 октября мужчины, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Им оказался 36-летний житель Хачмазского района Луманов Таминдар Анварович,1988 г.р..

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.