Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде
Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде
Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно въехать в Россию, спрятавшись среди грузов в вагоне товарного поезда, следовавшего из Азербайджана в Россию.
В ходе расследования была установлена личность задержанного 26 октября мужчины, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Им оказался 36-летний житель Хачмазского района Луманов Таминдар Анварович,1988 г.р..
По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.
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