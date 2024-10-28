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(6 часов назад)
Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде

Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Житель Хачмаза пытался выехать в Россию на товарном поезде

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно въехать в Россию, спрятавшись среди грузов в вагоне товарного поезда, следовавшего из Азербайджана в Россию.

В ходе расследования была установлена личность задержанного 26 октября мужчины, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Им оказался 36-летний житель Хачмазского района Луманов Таминдар Анварович,1988 г.р..

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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