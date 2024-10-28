Техран Абдуллаев
Апелляционный суд оставил активиста ПНФА Т.Абдуллаева под арестом
Апелляционный суд в Баку оставил в силе административный арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Техрана Абдуллаева по делу об употреблении наркотиков.
Рассмотрение жалобы Абдуллаева в связи с арестом состоялось в конце прошлой недели в Бакинском апелляционном суде (БАС), сообщил Turan адвокат Немат Керимли.
По данным полиции, Абдуллаев вел себя на улице "странно", поэтому они задержали его, заподозрив в употреблении наркотиков. Якобы после обследования подтвердилось использование активистом наркотиков, поэтому его передали суду, который назначил 20 суток ареста, отметил адвокат.
Однако Абдуллаев отверг обвинение. "Техран Абдуллаев сказал, что на самом деле его задержали в магазине стройматериалов. Он сказал, что вообще не знает, как выглядят наркотики, и далек от этого. Абдуллаев сказал, что несколько дней вообще не знал, по какому обвинению арестован. Абдуллаев связал свой арест с членством в партии Народного Фронта Азербайджана и политической деятельностью", - сказал Керимли.
Защита просила прекратить административное дело, или хотя бы сократить наказание до 10 суток и в связи с отбытием этого срока освободить его.
Однако суд оставил в силе решение об аресте.
* Активист партии Народного фронта Азербайджана Техран Абдуллаев был арестован 15 октября в административном порядке на 20 суток по обвинению в употреблении наркотиков. Он отверг обвинение и связал арест со своей политической деятельностью. В ПНФА также заявили о политических мотивах преследования Абдуллаева.
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