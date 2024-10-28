Прокуратура рапортует об очередном разоблачении «Экспортгейт»

Генеральная прокуратура сообщила о «разоблачении» очередной группы должностных лиц, причастных к экспорту сельскохозяйственных товаров и не вернувших в страну вырученных от этого средств.

Так, в Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1, 208.2.2 (невозврат крупной суммы валютных средств из-за границы группой лиц, по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия) УК Азербайджана в связи с невозвращением должностными лицами ООО «Fruit Yard» и «Fruit City Group» на счета уполномоченного банка Азербайджана денежных средств на сумму 18,5 миллионов долларов США (более 31,5 млн манатов). В качестве обвиняемого к ответственности привлечен Сулейманов Анар Айдын (оглу), решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде арест.

Также установлен невозврат денежных средств за экспорт аграрной продукции на 30,4 млн долларов США (более 51,8 млн. манатов) на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике фирмой “EA-Fruits”.

По этим фактам в Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1, к ответственности привлечен Мамедов Адиль Нусрат Оглу. Решением суда он подвергнут предварительному заключению.

В главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато уголовное дело по ст. 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 и др., в связи с экспортов сельхозпродукции фирмой ART GREEN MMC и невозвращением на счет уполномоченного на 1,3 млн долларов ( 2,2 млн манатов) УК.

В качестве обвиняемых к ответственности привлечены Алиев Рашид Эльшад оглу, Аббасов Джейхун Шакир оглу и Ахмедов Эльмаддин Мухаммед оглу. В отношении них избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Бардинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1 и 308.2 в связи с экспортом сельхозтоваров фирмой ООО “TMYB” на 130 тыс. долларов США (свыше 221 тыс. манат) и невозвращением этих средств.

В качестве обвиняемого привлечен Насиров Гаджи Саттароглу, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В органах прокуратуры продолжаются расследования по аналогичным делам на основе поступивших из госкомтаможни материалов.

Отметим, что за последнюю неделю это уже третье сообщение генеральной прокуратуры о разоблачении подобных преступных деяний рядом фирм.