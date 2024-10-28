Президент Чехии Петр Павел отмечает годовщину основания Чехословакии в Виткове. (28.10.2023)
Президент Азербайджана поздравил Чешскую Республику с Национальным праздником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Чехии Петру Павлу по случаю национального праздника Чешской Республики. В письме президент Алиев выразил теплые пожелания от себя и народа Азербайджана, передав самые искренние поздравления и наилучшие пожелания чешскому лидеру и нации.
«Я верю, что мы продолжим совместные усилия по укреплению дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Чешской Республикой», - заявил президент Алиев. Он подчеркнул обоюдную приверженность развитию двусторонних связей и продвижению совместных проектов.
Алиев пожелал президенту Павлу крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а чешскому народу – прочного мира и процветания.
28 октября отмечается как День возникновения независимой Чехословацкой Республики. В этот день в 1918 году Чехословакия провозгласила свою независимость от Австро-Венгерской империи, став самостоятельным государством. Праздник символизирует стремление чехов и словаков к свободе и национальному единству, а также начало пути страны к политической и экономической самостоятельности.
Этот день признан национальным праздником в Чехии и является важным моментом для чествования истории, культурных достижений и независимости страны.
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