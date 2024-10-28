Президент Азербайджана поздравил Чешскую Республику с Национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Чехии Петру Павлу по случаю национального праздника Чешской Республики. В письме президент Алиев выразил теплые пожелания от себя и народа Азербайджана, передав самые искренние поздравления и наилучшие пожелания чешскому лидеру и нации.

«Я верю, что мы продолжим совместные усилия по укреплению дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Чешской Республикой», - заявил президент Алиев. Он подчеркнул обоюдную приверженность развитию двусторонних связей и продвижению совместных проектов.

Алиев пожелал президенту Павлу крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а чешскому народу – прочного мира и процветания.

28 октября отмечается как День возникновения независимой Чехословацкой Республики. В этот день в 1918 году Чехословакия провозгласила свою независимость от Австро-Венгерской империи, став самостоятельным государством. Праздник символизирует стремление чехов и словаков к свободе и национальному единству, а также начало пути страны к политической и экономической самостоятельности.

Этот день признан национальным праздником в Чехии и является важным моментом для чествования истории, культурных достижений и независимости страны.