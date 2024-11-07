Изменит ли администрация Трампа политику США в отношении Азербайджана?
Как переизбрание Дональда Трампа на пост президента США повлияет на отношения между двумя странами?
Какое место в политике США займут права человека и демократия в Азербайджане?
На эти и другие вопросы отвечает политический обозреватель Рауф Миркадыров в программе «Сложный вопрос». По его словам, внешнеполитические заявления Трампа крайне противоречивы. С одной стороны, он продвигает лозунг «Сделаем Америку снова великой», а с другой — говорит: «Америка для американцев». Центральным в его доктрине является элемент изоляционизма, поскольку он подразумевает: «Нас не волнуют проблемы остального мира». Однако на самом деле величие нации измеряется ее влиянием на другие страны по всему миру.
Говоря о российской агрессии против Украины, Трамп говорит: «Пусть Европа этим занимается. Мы поддержим договор, но Европа должна быть гарантом». Тем не менее, это не мешает ему горячо защищать Израиль.
Миркадыров считает, что Трамп и его администрация вряд ли будут оказывать давление на Азербайджан по вопросам демократии и прав человека. «Традиционно, в отличие от демократов, республиканцы редко оказывали давление на иностранных лидеров по поводу отсутствия демократии или нарушений прав человека, делая это только тогда, когда политика страны вступала в противоречие с интересами США», — говорит он.
При этом эксперт отмечает, что Трамп грозит снять все ограничения на добычу нефти (в том числе сланцевой), что может привести к снижению мировых цен на энергоносители. «Если Трамп сдержит свое слово и добьется заявленной цели — снижения цен на нефть до $30–40 за баррель, это нанесет сокрушительный удар по экономике Азербайджана», — считает политолог.
Миркадыров также отметил, что Трамп является заложником собственного «эго», поэтому с ним нужно обращаться очень осторожно и избегать любых уничижительных высказываний в случаях конфликта интересов, в отличие от того, как власти Азербайджана обращаются с Макроном. «Последствия могут быть катастрофическими», — предупреждает эксперт.
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Сложный вопрос
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