Герой Второй карабахской войны удостоен звания генерал-полковника

Заместитель министра обороны и командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев распоряжением главы государства удостоен звания генерал-полковника.

Отметим, что долгие годы и в период войны Мирзоев был командиром сил Специального назначения. Именно его подчиненные сыграли решающую роль в победе Азербайджана. Именно Мирзоев разработал и блестяще осуществил операцию по освобождению города Шуша.

Позже Мирзоев был назначен заместителем министра обороны и судя по всему в будущем займет пост министра обороны.