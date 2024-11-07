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(3 часа назад)
Хикмет Мирзоев

Хикмет Мирзоев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Герой Второй карабахской войны удостоен звания генерал-полковника

Заместитель министра обороны и командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев распоряжением главы государства удостоен звания генерал-полковника.

Отметим, что долгие годы и в период войны Мирзоев был командиром сил Специального назначения. Именно его подчиненные сыграли решающую роль в победе Азербайджана. Именно Мирзоев разработал и блестяще осуществил операцию по освобождению города Шуша.

Позже Мирзоев был назначен заместителем министра обороны и судя по всему в будущем займет пост министра обороны. 

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