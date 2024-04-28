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(9 часов назад)
На фото семь пожилых мужчин едят за столами, предположительно, снятое азербайджанским пользователем, опубликовал на своей странице в Facebook* пользователь Марат Еганян. Армянские комментаторы заявили, что узнали жителей Ханкянди. По их утверждениям, это одинокие, больные или бездомные люди.

На фото семь пожилых мужчин едят за столами, предположительно, снятое азербайджанским пользователем, опубликовал на своей странице в Facebook* пользователь Марат Еганян. Армянские комментаторы заявили, что узнали жителей Ханкянди. По их утверждениям, это одинокие, больные или бездомные люди.

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Кямал Али
Кямал Али

Эксперт, обозреватель

Армяне в Карабахе проживают в специальном приюте и вне этого заведения

Граждане страны вправе знать число проживающих в Карабахе армян, их статус,  права и обязанности этих людей,  норму продовольственного обеспечения и все другое, финансируемое из государственного бюджета, слагающегося из взятых с нас налогов. Однако спустя семь месяцев после абсолютного освобождения Карабаха мы только знаем о том, что там остались жить армяне.  Граждане, какой они страны? Сколько их,  какие имена и возраст? Если не наши  сограждане, тогда почему живут в Азербайджане за счет государства?

С этими вопросами Turan обратился в Аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджане (омбудсмена). В ответном официальном письме, подписанным замглавой аппарата омбудсмена  Рашидом Румзаде, подтверждена информация о проведенной омбудсменом Сабиной Алиевой встрече с армянскими жителями Карабаха.  Румзаде напоминает о том, что согласно мандату омбудсмена, он заботится о правах каждого живущего в стране гражданина, независимо от его национальности, вероисповедания, языка и расы.

28 марта С.Алиева  встречалась с живущими в Ханкенди армянами, размещенными в приюте Министерства труда и социального обеспечения, а также проживающими вне этого заведения. Из сообщения вытекает, что кроме продовольственного и другого вида социального обеспечения, армяне получают также помощь психолога. Обитатели приюта и проживающие вне заведения выразили омбудсмену свое удовлетворение условиями проживания в Азербайджане. 

Официальное письмо завершается, напоминаем о праве аппарата омбудсмена накладывать ограничения на выдаваемую информацию,  согласно 35-й статье  закона  "О  получении информации".  Вопросы о продовольственном обеспечении армянам предложено направить в Минтруда и социальной защиты населения.  Это ведомство на вопросы Turan не ответило.

В 2023-2024 годах официальные органы Азербайджана не сообщали  число армян, оставшихся в Карабахе после массового отъезда жителей региона в Армению, в сентябре 2023 года.  Азербайджанские СМИ вынуждены цитировать цифры армянских СМИ и международных организаций, но нет уверенности, что эти данные правдивые. По отдельным видео- и телерепортажам, снятым государственными СМИ и частными лицами - гражданами Азербайджана, становится понятным, что армяне в Ханкянди свободно передвигаются по городу.  Известны также два видеосюжета о мужчине и женщине армянской национальности, проживающих в Ханкянди в частных домах, в одиночку. По их словам,  к ним приезжают сотрудники Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана, и Красного креста, выдают продукты питания, обеспечивают медицинской помощью, если есть необходимость.

Более двух  месяцев  назад корреспондент Real TV разговаривал в приюте в Ханкянди с армянином Камо Эдуардович Айрепетяном, который родился в Баку. Он на чистом азербайджанском языке сказал,  что полностью доволен  условиями проживания, питанием, чистыми постелями в приюте.  А больше полугода назад телеканал Baku TV сообщал о том, что пять армян в Ханкянди и 2 армянина в селах Карабаха обратились в стационарный и мобильный пункт Миграционной службы Азербайджана с просьбой о получении гражданства этой страны. Имена не сообщались.

Непонятна причина секретности всего, что связано с армянами в Карабахе. Даже о числе выехавших из Карабаха  армян в сентябре прошлого года в Азербайджане узнали из ереванских источников.  И это, несмотря на тщательный учет выезжающий сотрудниками Пограничной службы Азербайджана,  которые отчет для общественности они не представили.

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