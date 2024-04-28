Армяне в Карабахе проживают в специальном приюте и вне этого заведения

На фото семь пожилых мужчин едят за столами, предположительно, снятое азербайджанским пользователем, опубликовал на своей странице в Facebook* пользователь Марат Еганян. Армянские комментаторы заявили, что узнали жителей Ханкянди. По их утверждениям, это одинокие, больные или бездомные люди.

Граждане страны вправе знать число проживающих в Карабахе армян, их статус, права и обязанности этих людей, норму продовольственного обеспечения и все другое, финансируемое из государственного бюджета, слагающегося из взятых с нас налогов. Однако спустя семь месяцев после абсолютного освобождения Карабаха мы только знаем о том, что там остались жить армяне. Граждане, какой они страны? Сколько их, какие имена и возраст? Если не наши сограждане, тогда почему живут в Азербайджане за счет государства?

С этими вопросами Turan обратился в Аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджане (омбудсмена). В ответном официальном письме, подписанным замглавой аппарата омбудсмена Рашидом Румзаде, подтверждена информация о проведенной омбудсменом Сабиной Алиевой встрече с армянскими жителями Карабаха. Румзаде напоминает о том, что согласно мандату омбудсмена, он заботится о правах каждого живущего в стране гражданина, независимо от его национальности, вероисповедания, языка и расы.

28 марта С.Алиева встречалась с живущими в Ханкенди армянами, размещенными в приюте Министерства труда и социального обеспечения, а также проживающими вне этого заведения. Из сообщения вытекает, что кроме продовольственного и другого вида социального обеспечения, армяне получают также помощь психолога. Обитатели приюта и проживающие вне заведения выразили омбудсмену свое удовлетворение условиями проживания в Азербайджане.

Официальное письмо завершается, напоминаем о праве аппарата омбудсмена накладывать ограничения на выдаваемую информацию, согласно 35-й статье закона "О получении информации". Вопросы о продовольственном обеспечении армянам предложено направить в Минтруда и социальной защиты населения. Это ведомство на вопросы Turan не ответило.

В 2023-2024 годах официальные органы Азербайджана не сообщали число армян, оставшихся в Карабахе после массового отъезда жителей региона в Армению, в сентябре 2023 года. Азербайджанские СМИ вынуждены цитировать цифры армянских СМИ и международных организаций, но нет уверенности, что эти данные правдивые. По отдельным видео- и телерепортажам, снятым государственными СМИ и частными лицами - гражданами Азербайджана, становится понятным, что армяне в Ханкянди свободно передвигаются по городу. Известны также два видеосюжета о мужчине и женщине армянской национальности, проживающих в Ханкянди в частных домах, в одиночку. По их словам, к ним приезжают сотрудники Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана, и Красного креста, выдают продукты питания, обеспечивают медицинской помощью, если есть необходимость.

Более двух месяцев назад корреспондент Real TV разговаривал в приюте в Ханкянди с армянином Камо Эдуардович Айрепетяном, который родился в Баку. Он на чистом азербайджанском языке сказал, что полностью доволен условиями проживания, питанием, чистыми постелями в приюте. А больше полугода назад телеканал Baku TV сообщал о том, что пять армян в Ханкянди и 2 армянина в селах Карабаха обратились в стационарный и мобильный пункт Миграционной службы Азербайджана с просьбой о получении гражданства этой страны. Имена не сообщались.

Непонятна причина секретности всего, что связано с армянами в Карабахе. Даже о числе выехавших из Карабаха армян в сентябре прошлого года в Азербайджане узнали из ереванских источников. И это, несмотря на тщательный учет выезжающий сотрудниками Пограничной службы Азербайджана, которые отчет для общественности они не представили.