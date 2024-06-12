Азербайджан пытается запретить кровнородственные браки из-за проблем со здоровьем

11 июня Комитет Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей предложил внести поправку в Семейный кодекс в качестве важного шага для решения растущих проблем со здоровьем, связанных с кровнородственными браками. Поправка направлена на запрещение браков между ближайшими родственниками.

Предлагаемые изменения были приняты в ответ на тревожную статистику генетических заболеваний у детей, рожденных от браков между близкими родственниками. Официальные лица сообщили, что число зарегистрированных браков между родственниками в Азербайджане выросло с 2363 в 2021 году до 2542 в 2022 году. Министерство юстиции отметило, что эти цифры являются частью тревожной тенденции, которая подчеркивает необходимость срочного законодательного вмешательства.

В дополнение к запрету на кровнородственные браки предлагаемая поправка предусматривает исключение положения, позволяющего снизить установленный законом возраст вступления в брак на один год. Кроме того, закон вводит наказания для родителей, которые заключают браки с лицами моложе 16 лет, с целью пресечения практики ранних браков, которая по-прежнему распространена в некоторых регионах.

С целью повышения осведомленности населения о рисках, связанных с кровнородственными браками. Государственный комитет в сотрудничестве с различными министерствами и экспертами организует образовательные мероприятия, публикует информационные материалы и проводит информационно-пропагандистские программы. Только в 2023 году более 210 000 участников приняли участие в 107 образовательных мероприятиях, в ходе которых была распространена важная информация о рисках для здоровья и юридических последствиях кровных и ранних браков.

Несмотря на эти усилия, культурные и традиционные стереотипы по-прежнему ставят под сомнение эффективность государственных мер. Патриархальные ценности и позитивный подход к кровнородственным бракам в некоторых общинах закрепляют эту практику, что приводит к росту проблем со здоровьем, таких как наследственные заболевания и врожденные аномалии. В настоящее время в Азербайджане насчитывается около 70 000 детей с ограниченными возможностями, и это число, по мнению экспертов, можно было бы уменьшить за счет повышения уровня образования населения и более строгого соблюдения законов о браке.

Председатель Общественного объединения содействия женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова в беседе с Радио Азадлыг выразила обеспокоенность по поводу сложности применения нового законодательства. Она указала на трудности с проверкой родственных связей между лицами, которые могут изменить свои фамилии, чтобы обойти закон. "Если у них разные фамилии, очень сложно выяснить, родственники они или нет. Только если ребенок рождается больным, тогда выясняют, являются ли родители родственниками", - отметила она.

Зейналова также предположила, что фактическое число кровнородственных браков может быть выше, чем сообщается, из-за занижения данных и неадекватных методов сбора данных. Она призвала к более эффективному подходу, включая расширение присутствия и просветительских усилий медицинских работников в сельской местности для лучшего информирования населения.

Поскольку Азербайджан находится в сложном взаимодействии традиций, закона и общественного здравоохранения, предлагаемая поправка к Семейному кодексу представляет собой важный шаг на пути защиты будущих поколений от предотвратимых рисков для здоровья, связанных с кровнородственными браками. Успех этой инициативы будет зависеть не только от изменений в законодательстве, но и от устойчивого общественного образования и культурных сдвигов в сообществах.