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(11 часов назад)
Советское бомбоубежище

Советское бомбоубежище

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Бомбоубежища советских времен, хорошие или плохие, сегодня превратились в ночные клубы»

В последнее время некоторые государства угрожают миру ядерным оружием. Российские официальные лица, которые открыто вторглись на Украину в 2022 году, в последние месяцы угрожают западным странам, заявляя, что могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, если позволят Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по российским территориям.

Все эти события неизбежно возвращают вопросы гражданской обороны в центр внимания во всем мире.

В советское время в Азербайджане строились подземные убежища. В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отвечает за инвентаризацию этих убежищ и меры гражданской обороны. Некоторое время назад МЧС проинформировало СМИ о том, что в стране существуют такие убежища, и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) были разработаны различные программы по повышению осведомленности общественности. Однако получить от министерства обновленную информацию о текущем статусе не удалось.

Член Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (Национального собрания) Эльман Мамедов сообщил агентству Turan, что этот вопрос был очень актуален в советское время: «Подобные убежища и штабы гражданской обороны были не только в Баку, но и практически по всему Азербайджану. Даже в сельской местности уделялось внимание созданию убежищ в подвалах различных зданий и жилых домов».

Депутат подчеркнул, что мир сейчас находится в ситуации, когда им правит не международное право и справедливость, а сила: «Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Весь Запад сейчас оказывает давление на Россию по украинскому вопросу. Чтобы защитить себя, Россия может быть вынуждена прибегнуть к ядерному варианту. Если она это сделает, последует ответ. Есть также угроза, касающаяся Ближнего Востока. Поэтому вопрос убежищ является жизненно важным и актуальным. Нам нужно обратить внимание на этот вопрос».

Эксперт по недвижимости Рамиль Османов сообщил агентству Turan, что, согласно действующим строительным нормам, не обязательно, чтобы каждое новое здание имело подземное убежище: «Учитывая, что сегодня вводятся новые стандарты в отношении строительных норм и появляются новые административные методы, прежние обязательные стандарты строительства несколько утратили свою актуальность. Учитывая, что в Баку есть метрополитен, то строительство убежищ под каждым зданием в настоящее время не является актуальной темой».

По мнению эксперта, в будущем правительство может установить такие права и обязанности для различных строительных компаний или государственных учреждений, курирующих эту сферу.

Р. Османов считает, что подземные гаражи-стоянки в новостройках можно частично использовать в качестве убежищ: «Но не полностью, поскольку по прежним строительным нормам собственник гаража приобретает право собственности на территорию гаража. Использовать ее можно только с его согласия. Однако с технической точки зрения использование подземных гаражей возможно».

Военный эксперт Узеир Джафаров, выступая на Радио Азадлыг, заявил, что ситуация с подземными убежищами в Азербайджане «хуже, чем плохая». «Хотя мы неоднократно поднимали этот вопрос, соответствующие структуры им не занимаются. Существовавшие в советское время убежища, будь они хорошими или плохими, сейчас превратились в ночные клубы и торговые центры. Если завтра возникнет реальная угроза, защитят ли себя те, кто это сделал, заработанными деньгами?»

Эксперт считает, что Кабинет министров должен провести заседание по этому вопросу: «Нам нужно подойти к этому вопросу с большой ответственностью. Но сегодня мы этого не видим. Ведомства очень безответственно относятся к этому вопросу. Половина населения Азербайджана проживает в Баку. Если завтра возникнет угроза, смогут ли все эти люди укрыться в метро? Даже если и смогут, как будут решаться такие вопросы, как санитария, еда, вода? Безответственности очень много».

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