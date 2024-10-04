Несмотря на тяжелое состояние А.Садыгов отказывается от госпитализации
Несмотря на тяжелое состояние А.Садыгов отказывается от госпитализации
Состояние здоровья, проводящего в СИЗО в Грузии голодовку главы азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова с каждым днем ухудшается.
За две недели голодовки его вес снизился с 91 кг до 76 кг, сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова, посетившая его в СИЗО.
Она отметила, что А.Садыгов был очень вялым.
«Афгану настолько ослаб, что на встречу его под руку привел сотрудник СИЗО. Цвет его лица потемнел», - сказала С.Садыгова.
При этом, А.Садыгов отказывается от предложенной ему госпитализации.
«Афган говорит, что не видит смысла в госпитализации, и не хочет, чтобы ему вводили лекарства под капельницей. Поскольку это только продлит его страдания», - сказала С.Садыгова.
Она сказала, что просила мужа прекратить голодовку, но он отказался.
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