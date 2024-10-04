Макрон призвал Пашиняна как можно скорее подписать мир с Азербайджаном
Макрон призвал Пашиняна как можно скорее подписать мир с Азербайджаном
3 октября в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сказано в сообщении пресс-службы главы Франции, подтвердил решимость Франции поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении, а также стремление армянского народа к миру и демократии.
«Макрон подтвердил также поддержку переговорам между Арменией и Азербайджаном с целью скорейшего достижения мирного договора в строгом соответствии с международным правом и в соответствии с интересами всех народов региона», - отмечено в сообщении.
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