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(11 часов назад)
Петер Стано: Заявление главы ФСБ Бортникова о европейских наблюдателях – полная чушь

Петер Стано: Заявление главы ФСБ Бортникова о европейских наблюдателях – полная чушь

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Петер Стано: Заявление главы ФСБ Бортникова о европейских наблюдателях – полная чушь

Комментарии директора ФСБ России Бортникова, что Мониторинговая миссия ЕС в Армении занимается разведкой против России и Ирана, являются «полной ерундой, ложью и манипуляцией, свойственной российскому режиму, пытающемуся прикрыть неоднократное невыполнение обязательств перед Арменией и данных обещаний».

Об этом заявил  представитель Внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя сегодняшнее выступление Бортникова в Астане на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ.

Напомним, что Бортников обвинил членов Мониторинговой миссии в шпионаже против России и Ирана. Он также уверял, что Запад хочет дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и ввести туда войска НАТО.

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