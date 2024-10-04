В качестве шага, подчеркивающего стратегический интерес России к Южному Кавказу, Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России (СВР), посетил Баку в начале этой недели, проведя встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и должностными лицами азербайджанских разведывательных служб. Визит, состоявшийся 2-3 октября, подчеркивает намерение Москвы усилить свое влияние в регионе на фоне растущей антизападной риторики как со стороны российского, так и азербайджанского руководства.

В ходе переговоров Нарышкин и Алиев, как сообщается, обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в сфере разведки, уделив особое внимание борьбе с терроризмом и мерам по борьбе с западным влиянием. Согласно заявлению, опубликованному СВР, стороны обсудили «враждебные устремления западных спецслужб, направленные на подрыв внутриполитической стабильности» в России и Азербайджане, и подчеркнули необходимость усиления сотрудничества для противодействия внешним угрозам.

Визит, о котором азербайджанская сторона не сообщила, отражает углубляющееся сближение Москвы и Баку. Встречи Нарышкина с главами Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана были охарактеризованы СВР как конструктивные, взаимовыгодные и сосредоточенные на защите национальных интересов обеих стран.

Это сближение происходит в то время, когда президент Алиев резко усилил свою критику в адрес Соединенных Штатов и их союзников, обвинив их в проведении политики «неблагодарности» по отношению к Азербайджану. Выступая перед жителями Джебраильского района в пятницу, Алиев раскритиковал Вашингтон за недавние призывы американских законодателей ввести санкции против Азербайджана. Он указал пальцем на Государственный департамент США, предположив, что он организовал эти инициативы, чтобы подорвать позиции Баку.

«Шестьдесят проармянских членов Конгресса призвали к новым санкциям против Азербайджана. Это враждебный шаг, который нас не остановит», — заявил Алиев. «Они пишут письма сами себе, угрожают нам, обвиняют нас». Он продолжил критиковать США за то, что он назвал двойными стандартами, напомнив, что 907-я поправка, которая ограничивала помощь США Азербайджану в 1992 году, была отменена только тогда, когда поддержка Баку потребовалась во время оккупации Афганистана.

«Когда они с позором бежали из Афганистана, против нас снова были введены санкции. Какая это дружба?» — заметил Алиев, добавив, что западные державы не могут простить Азербайджану восстановление территориальной целостности без их благословения.

Заявления Алиева были поддержаны Александром Бортниковым, главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который утверждал, что западные страны стремятся внедрить миротворческое присутствие НАТО на Южном Кавказе под видом миссии ООН. Выступая на встрече должностных лиц по безопасности СНГ в Астане, Бортников утверждал, что миссия наблюдателей ЕС, в настоящее время размещенная на границе Армении и Азербайджана, проводит разведывательные операции в интересах конкретных стран НАТО.

«Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье, — утверждает Бортников. — Подстрекая Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается направить процесс урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента».

Замечания Бортникова соответствуют более широкому нарративу, поддерживаемому российскими официальными лицами, которые все чаще представляют Запад как дестабилизирующую силу на постсоветском пространстве. По словам Бортникова, цель НАТО — отвлечь Армению от ее зависимости от возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и еще больше интегрировать ее в западные структуры безопасности.

Европейский союз впервые учредил свою миссию по наблюдению в Армении в феврале 2023 года, разместив 100 человек с мандатом на наблюдение за армяно-азербайджанской границей и помощь в предотвращении возобновления боевых действий. В декабре 2023 года миссия была расширена до 209 человек, что подверглось резкой критике со стороны Москвы.

Бортников предупредил, что попытки Запада консолидировать свое присутствие на Южном Кавказе могут распространиться на другие части бывшего Советского Союза, втянув Беларусь, страны Балтии, Польшу и Молдову в более широкую паутину конфликтов. Он подчеркнул, что участие НАТО в регионе не будет способствовать долгосрочной стабильности.

Скоординированные сообщения Нарышкина и Бортникова иллюстрируют, в какой степени Россия пересматривает свою позицию на Южном Кавказе, сталкиваясь с усиливающейся геополитической конкуренцией. Для Москвы сохранение стратегического плацдарма в Азербайджане — богатой энергоресурсами стране, играющей ключевую роль в стабильности Каспийского региона — имеет решающее значение. В то же время Баку, похоже, готов сблизиться с Россией, используя свои отношения с Москвой в качестве противовеса предполагаемым попыткам Запада ограничить его суверенитет.

Однако дрейф Азербайджана в сторону России не лишен рисков. Несмотря на свою риторику, Баку сохраняет тонкий баланс между Москвой и Западом, приветствуя западные инвестиции и поддерживая тесные связи в сфере безопасности с Россией. Любое существенное изменение этого равновесия может усложнить внешнеполитическую стратегию Баку, особенно в условиях, когда он стремится лавировать в бурных водах Каспийского бассейна, где сталкиваются интересы великих держав.