Что беспокоит Азербайджан: иностранное вмешательство, гибридные угрозы или несистемная оппозиция?

Создана временная комиссия Милли Меджлиса (ММ) по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам. Решение принято 30 сентября на заседании ММ. Председателем комиссии назначен депутат Рамид Намазов.

Комиссия будет готовить доклады об иностранном вмешательстве и гибридных угрозах, а также разрабатывать предложения по противодействию такому вмешательству.

2-3 октября Баку посетил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В ходе встреч он обсудил международную обстановку и направления взаимного сотрудничества спецслужб двух стран. По данным российских источников, Нарышкин сообщил журналистам, что азербайджанские и российские спецслужбы недавно предотвратили «провокационную угрозу со стороны американцев в адрес российского дипломата». Подробности инцидента он не привел.

Среди многочисленных угроз, с которыми сталкиваются Москва и Баку, российский чиновник упомянул международный терроризм, нелегальную миграцию, незаконный оборот оружия и наркотиков, подрывную деятельность некоторых государственных структур и неправительственных организаций, а также заявил, что эти субъекты пытаются влиять на внутреннюю политику России и Азербайджана.

В ходе встреч с официальными лицами Азербайджана было отмечено, что одной из основных задач разведки и контрразведки в современных условиях является своевременное выявление и предотвращение антироссийских и антиазербайджанских провокационных акций за рубежом.

Также отмечено, что «необходимо усилить совместные усилия по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в России и Азербайджане».

Политический обозреватель Насими Мамедли затронул вопросы, связанные с этим визитом, в программе « Сложный вопрос» . Эксперт заявил, что конкретных угроз безопасности Азербайджана нет. Поскольку Азербайджан решил карабахский вопрос, который был самой серьезной угрозой его безопасности, возникновение подобных угроз в будущем представляется маловероятным.

Однако, по словам Мамедли, у Азербайджана есть два проблемных соседа: Иран и Россия. Официально отношения с этими странами вполне нормальные. С Россией подписана Московская декларация (Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией), и с Ираном в настоящее время нет никаких проблем. Однако конфликты в более широком мире создают определенные угрозы для нашего региона. Принятие превентивных мер для смягчения этих угроз вполне разумно.

Это в основном связано с тем, что российско-украинская война постепенно ослабляет Россию и может частично снизить ее способность контролировать внутренние процессы. Между тем, напряженность между Ираном и Израилем достигла беспрецедентного уровня, что создает риск военных столкновений. Все это может, так или иначе, повлиять на Азербайджан. Поэтому принятие превентивных мер против внешних угроз вполне естественно.

Однако, по словам Мамедли, для преодоления этих угроз необходимо вовлечение не только государственных структур, но и гражданского общества, политических партий, оппозиционных групп, СМИ, а также единство всего азербайджанского общества, что и было продемонстрировано в ходе 44-дневной войны. К сожалению, власти Азербайджана не предпринимают шагов в этом направлении. Поэтому можно сделать вывод, что эти заявления о внешних угрозах либо служат для манипулирования обществом, либо связаны с определенными геополитическими факторами.

«Но если это геополитически мотивировано, то это значит, что вопрос не столько в угрозах, сколько в интересах», — заключает политический обозреватель.