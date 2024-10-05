Иран предупреждает о «решительном ответе», если Израиль пересечет «красные линии»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прогуливается в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг выступил с суровым предупреждением, заявив, что любые военные действия Израиля или нарушение установленных Ираном «красных линий» будут встречены решительным ответом. Заявление прозвучало на фоне эскалации напряженности после недавнего шквала ракетных ударов Ирана по Израилю.

«Любое военное нападение, террористический акт или пересечение наших красных линий будет встречено решительным ответом наших вооруженных сил», — заявил Пезешкиан во время своего выступления на саммите Азиатского диалога по сотрудничеству в Дохе. Комментарии подчеркивают растущую обеспокоенность более широким конфликтом между двумя региональными противниками.

Ракетные удары, в ходе которых в сторону Израиля было выпущено 181 снаряд, представляют собой крупнейший залп иранского баллистического оружия, направленного на страну. Несмотря на масштаб атаки, большинство ракет были перехвачены передовыми системами ПРО Израиля, включая Iron Dome и David's Sling.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал в среду чрезвычайное совещание по безопасности, выразив обеспокоенность тем, что последние атаки могут быть признаком начала региональной войны. В своем телевизионном обращении Нетаньяху подтвердил решимость Израиля защищать своих граждан и осудил действия Ирана как «опасную эскалацию».

«Израиль не потерпит никакой агрессии, направленной против своего народа, и будет защищать свой суверенитет всеми необходимыми средствами», — заявил Нетаньяху, добавив, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью мобилизована для реагирования на любые дальнейшие провокации.

Последняя волна ракетных ударов вынудила миллионы израильтян укрыться в бомбоубежищах, а сирены завыли в крупных городах, включая Тель-Авив и Иерусалим. Хотя физический ущерб был минимальным, психологический удар был глубоким, и жители готовились к новым столкновениям в ближайшие дни.

Конфликт также привлек международных игроков: эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани осудил ответ Израиля на ракетные атаки. Во время саммита в Дохе Аль-Тани охарактеризовал ситуацию как «коллективный геноцид» и призвал международное сообщество вмешаться.

«Совершенно очевидно, что происходящее — это попытка сделать сектор Газа непригодным для проживания, готовясь к перемещению его населения», — заявил Аль-Тани.

Соединенные Штаты призвали к сдержанности с обеих сторон. Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в среду, подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но призвал к осторожности в ответе на иранские ракетные удары.

«Мы обсудим с израильтянами, какими будут их следующие шаги, но все страны G7 согласны, что любой ответ должен быть соразмерным», — заявил Байден. Когда его спросили, поддержит ли он израильский удар по иранским ядерным объектам, Байден ответил: «Ответ — нет».

Силы обороны Израиля усилили воздушное и наземное патрулирование вдоль северных границ с Ливаном и Сирией на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном Хезболла может открыть новый фронт в конфликте. Восемь израильских солдат были убиты в стычке с боевиками Хезболлы на юге Ливана во вторник, что стало самыми большими военными потерями в продолжающихся боевых действиях.

Израиль сохраняет состояние повышенной готовности, поскольку дипломатические усилия по деэскалации ситуации продолжаются. Однако аналитики предупреждают, что вероятность просчета остается высокой, поскольку и Израиль, и Иран дали понять, что готовы предпринять дальнейшие действия, если их спровоцируют.