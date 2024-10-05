Президент Ирана провел переговоры с высшими лидерами ХАМАС с целью содействия израильско-палестинским переговорами

В знак демонстрации продолжающегося участия Ирана в палестинских делах и его влияния на региональную динамику президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Дохе высокопоставленную встречу с делегацией ХАМАС, включая заместителя главы политического бюро организации Халила аль-Хайю. Переговоры состоялись сразу после участия Пезешкиана в саммите Азиатского диалога по сотрудничеству, на котором собрались официальные лица из разных азиатских стран для обсуждения регионального партнерства и экономического сотрудничества.

Встреча прошла на фоне возросшей напряженности после убийства Исмаила Хании, политического лидера офиса ХАМАС в Дохе, во время его визита в Тегеран в конце июля. Инцидент, который Иран приписал израильским агентам, еще больше обострил отношения между Ираном и Израилем, добавив нестабильный слой к и без того сложному политическому ландшафту.

Платформа для диалога

В ходе встречи Пезешкиан и аль-Хайя обсудили ряд тем, включая ситуацию в секторе Газа и более широкие геополитические проблемы, с которыми сталкивается регион. Президент Ирана осудил продолжающиеся военные действия Израиля в секторе Газа, подчеркнув человеческие жертвы конфликта, особенно женщин и детей. Он призвал к более тесному региональному сотрудничеству через такие платформы, как Азиатский диалог по сотрудничеству, чтобы смягчить конфликт и ограничить внешнее вмешательство.

Заявления Пезешкиана нашли отклик в настроениях руководства ХАМАС, которое выразило разочарование по поводу предполагаемой неадекватности реакции международного сообщества на действия Израиля. «Страдания в Газе не могут продолжаться бесконтрольно», — сказал Пезешкиан. «Мы должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы для поддержки палестинского дела и гарантировать, что голоса угнетенных будут услышаны».

Нежелающий партнер мира

Встреча подчеркнула позицию ХАМАС по мирным переговорам с Израилем. Аль-Хайя повторил давнюю позицию группировки, которая отказывается вести переговоры без конкретного плана действий и дорожной карты. Эта позиция совпадает с требованиями, выдвинутыми ХАМАС в ответ на предложение, выдвинутое президентом США Джо Байденом в мае, в котором излагался ряд шагов по возобновлению зашедшего в тупик мирного процесса.

Сопротивление ХАМАСа вступать в переговоры без гарантий отражает его скептицизм по поводу того, что он воспринимает как историю невыполнения Израилем соглашений. Аль-Хайя изложил несколько ключевых требований, включая четкие сроки освобождения палестинских заключенных и письменные заверения в соответствии с гарантиями США. Сосредоточение группы на таких условиях подчеркивает ее более широкую стратегию использования переговоров для получения уступок, а не участия в «переговорах ради переговоров».

Игра в обвинения

Израиль, со своей стороны, обвинил ХАМАС в подрыве мирного процесса путем навязывания новых условий до согласия сесть за стол переговоров. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем заявлении, сделанном ранее на этой неделе, раскритиковал ХАМАС за то, что он назвал «настойчивыми попытками сместить ворота». Нетаньяху предположил, что ХАМАС использует предлог дополнительных условий в качестве стратегии для задержки содержательного диалога, тем самым избегая ответственности за свои действия в Газе.

«Каждый раз, когда мы приближаемся к соглашению, ХАМАС выдвигает новые требования», — заявил Нетаньяху. «Их тактика ясна: затягивать процесс и избегать любых существенных обязательств по миру».

Обе стороны обвинили друг друга в создании препятствий к миру, углубляя и без того укоренившееся взаимное недоверие. Представители ХАМАС отреагировали на заявления Нетаньяху, указав на недавние военные действия Израиля и продолжающееся расширение поселений как на доказательство отсутствия у Израиля приверженности мирному урегулированию.

Более широкая геополитическая игра

Несколько стран предложили выступить посредниками в переговорах, стремясь предотвратить дальнейшую эскалацию и стабилизировать регион. Соединенные Штаты остаются наиболее активным участником, настаивая на гуманитарных коридорах и предлагая рамки для прекращения огня. Египет, с его географической близостью к Газе и контролем над важнейшими пограничными переходами, играет стратегическую роль в содействии гуманитарной помощи и наблюдении за переговорами. Катар, известный своими тесными связями с ХАМАС, также вмешался, пытаясь выступить посредником в сделке по освобождению заложников и прекращению боевых действий.

Россия и Китай выразили заинтересованность в поддержке разрешения конфликта, хотя их участие рассматривается как более символическое по сравнению с влиянием, которым обладают США и Египет. Однако их участие сигнализирует о более широком сдвиге в глобальном подходе к ближневосточной дипломатии, где новые державы стремятся самоутвердиться.

Встреча Пезешкиана и ХАМАС, в сочетании с разнообразным набором международных игроков, предлагающих посредничество, подчеркивает сложность израильско-палестинского конфликта. Это напоминание о том, что любое разрешение требует не только локальных, но и глобальных усилий по уравновешиванию конкурирующих интересов и силовых игр региональных и международных заинтересованных сторон.

Поскольку конфликт продолжает уносить жизни и подпитывать политическую нестабильность, поиск жизнеспособного и долгосрочного решения кажется более неуловимым, чем когда-либо, даже несмотря на то, что появляются новые возможности для диалога.