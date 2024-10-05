Под таким заголовком вышла статья в британской Express, которая сообщает, что Владимир Путин испытывает тяжесть экономических трудностей, напоминающих те, что привели к распаду Советского Союза, в то время как Россия борется с тяжестью продолжающейся войны в Украине.

По словам западных чиновников, российский президент, уже вынужденный увеличить расходы на оборону и одновременно сократить социальные услуги, борется с финансовыми последствиями затяжного конфликта, который не показывает никаких признаков утихания.

Несмотря на надежды на прорыв, ожидается, что бои на востоке Украины продолжатся. На этой неделе российские войска взяли под контроль стратегический город Угледар, в то время как Украина начала внезапные атаки в Курской области России. Но напряженность войны наиболее ощутима в экономических решениях России.

Недавно Центральный банк России повысил процентные ставки до ошеломляющих 19 процентов — этот шаг был вызван западными санкциями и острой нехваткой рабочей силы в критически важных секторах.

Между тем, в проектах бюджетных документов указано, что Москва планирует увеличить расходы на оборону на четверть в 2025 году до 6,3 процента ВВП — самого высокого уровня со времен холодной войны.

В противоположность этому российское правительство сокращает социальные услуги, включая пенсии, примерно на 15 процентов.

«Путин знает, что его экономика находится под давлением», — сказал западный чиновник, добавив, что нынешняя ситуация отражает экономическую напряженность, которая способствовала распаду Советского Союза. Они отметили: «Он внимательно прислушивается к советам главы Центрального банка, потому что понимает, что именно это привело к краху СССР».

Однако они предупредили: «Хотя я и не утверждаю, что надвигающийся финансовый кризис неизбежен, экономическое и политическое давление будет только возрастать по мере приближения 2025 года».

Усугубляя напряженность, Путин не спешит продлевать мобилизацию из-за опасений дальнейшего экономического спада, который, по оценкам, означает, что Россия теряет около 1200 солдат каждый день.

Хотя официальные лица США подчеркивают, что экономическое положение России остается нестабильным, они воздержались от прогнозирования немедленного финансового краха.

По прогнозам телеканала Al Jazeera, к 2025 году военные расходы России достигнут 13,5 триллиона рублей (110,5 миллиарда фунтов стерлингов), что более чем вдвое превышает сумму, выделяемую на социальные нужды.

Расходы на оборону составят 32 процента от общего бюджета — цифра, невиданная со времен позднего советского периода, когда СССР был втянут в дорогостоящую войну в Афганистане.

Министерство финансов России подчеркнуло, что увеличенные средства пойдут на вооружение армии, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку оборонной промышленности.

Для сравнения, расходы на социальные услуги, включая пенсии и здравоохранение, значительно сокращаются. Этот шаг, вероятно, усилит внутреннее недовольство, поскольку обычные россияне несут на себе основную тяжесть экономических трудностей.

«Ставка Путина на войну означает, что, несмотря на отсутствие видимого финансового краха на горизонте, президент по-прежнему остро осознает потенциальную возможность экономической нестабильности», — сказал аналитик Московского центра Карнеги.

Усугубляя неопределенность, прогнозируется, что доходы от нефти и газа — долгое время спасательный круг российской экономики — еще больше сократятся в течение следующих двух лет. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страна медленно уходит от своей зависимости от нефти и газа, но этот сдвиг создает новые экономические проблемы.

Поскольку Кремль направляет ресурсы на военные нужды, ожидается, что дефицит бюджета увеличится как в 2024, так и в 2025 году, что поставит Россию во все более уязвимое положение.

Хотя некоторые аналитики полагают, что страна пока может выдержать это давление, они предупреждают, что сосредоточенность Путина на военных расходах в ущерб социальной стабильности может создать нестабильную ситуацию, напоминающую позднюю советскую эпоху — период, отмеченный растущим общественным недовольством и экономическим крахом.

Поскольку экономические перспективы становятся все более мрачными, а конца войне не видно, многие задаются вопросом, не приведет ли ставка Путина на войну и увеличение расходов на оборону в конечном итоге Россию по тому же пути, что и Советский Союз.

«Путин, возможно, подталкивает свою страну к подобной судьбе», — отметил один западный наблюдатель. «Призрак распада Советского Союза нависает над Кремлем».