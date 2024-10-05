  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy240 C
  • Воскресенье, 6 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Консульские консультации между Азербайджаном и Колумбией

Консульские консультации между Азербайджаном и Колумбией

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Консульские консультации между Азербайджаном и Колумбией

Накануне,  в формате видеоконференции состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Колумбии.

Делегацию Азербайджана на переговорах возглавлял руководитель Консульского управления  МИД Эмиль Сафаров, Колумбии – руководителя Европейского департамента внешнеполитического ведомства Патрисия Кортес Ортис.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, в  ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах развития сотрудничества в этой сфере, в том числе о возможностях  подписания соответствующих двусторонних документов..

Также были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, развития отношений в сфере миграции и внутренних дел, цифровизации легализации официальных документов или выдачи на них апостиля, а также упрощение взаимных визитов граждан двух стран.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей