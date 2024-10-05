Консульские консультации между Азербайджаном и Колумбией
Консульские консультации между Азербайджаном и Колумбией
Накануне, в формате видеоконференции состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Колумбии.
Делегацию Азербайджана на переговорах возглавлял руководитель Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, Колумбии – руководителя Европейского департамента внешнеполитического ведомства Патрисия Кортес Ортис.
Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах развития сотрудничества в этой сфере, в том числе о возможностях подписания соответствующих двусторонних документов..
Также были обсуждены вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, развития отношений в сфере миграции и внутренних дел, цифровизации легализации официальных документов или выдачи на них апостиля, а также упрощение взаимных визитов граждан двух стран.
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