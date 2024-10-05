  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy240 C
  • Воскресенье, 6 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Суд продлил срок ареста  активиста Рамиля Бабаева

Суд продлил срок ареста  активиста Рамиля Бабаева

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд продлил срок ареста  активиста Рамиля Бабаева

Хатаинский районный суд Баку 4 октября удовлетворил ходатайство и представление о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении активиста Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева еще на три месяца.

Арестованный по делу Toplum TV Бабаев согласно решение суда должен оставаться под стражей до 6 января 2025 г., сообщила Turan адвокат Гюнай Исмайлова.

Молодой человек не признает себя виновным в совершении вменяемого ему преступления - «контрабанде иностранной валюты».

Защита также не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты  дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

Международный Комитет защиты журналистов 4 октября осудил продление сроков ареста в Азербайджане в последние недели 11 журналистов из 4 органов СМИ – Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13  и Meclis.info.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей