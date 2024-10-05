Суд продлил срок ареста активиста Рамиля Бабаева
Суд продлил срок ареста активиста Рамиля Бабаева
Хатаинский районный суд Баку 4 октября удовлетворил ходатайство и представление о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении активиста Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева еще на три месяца.
Арестованный по делу Toplum TV Бабаев согласно решение суда должен оставаться под стражей до 6 января 2025 г., сообщила Turan адвокат Гюнай Исмайлова.
Молодой человек не признает себя виновным в совершении вменяемого ему преступления - «контрабанде иностранной валюты».
Защита также не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.
*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
Международный Комитет защиты журналистов 4 октября осудил продление сроков ареста в Азербайджане в последние недели 11 журналистов из 4 органов СМИ – Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13 и Meclis.info.
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