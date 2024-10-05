Ульви Гасанлы подвергается в СИЗО бесчеловечному обращению – Р.Гулиева

Директор онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы после того, как предал огласке факты применения пыток в Бакинском СИЗО-1, в котором он содержится, сам стал подвергаться бесчеловечному обращению, заявила супруга журналиста Рубаба Гулиева.

Вот уже более месяца, Ульви Гасанлы стал подвергаться систематическому бесчеловечному обращению, после того, как написал о фактах пыток в Бакинском СИЗО-1, в котором он содержится, написала она на своем аккаунте в facebook.

https://www.facebook.com/rubaba.guliyeva

По ее словам, после заявления Гулиева о пытках в СИЗО, в летние знойные дни форточка в его камере оставлялась запертой.

Далее она приводит другие факты морального и физического насилия над ее супругом.

«7 сентября, когда Ульви везли в суд, он увидел Севиндж Вагифгызы (арестованная главный редактор Abzas Media), когда они хотели поздороваться конвоир под именем Надир на глазах у Севиндж и других сотрудников тюрьмы зверски швырнул Ульви на стену и нанес ему удар по спине», - далее пишет Гулиева.

По словам Гулиевой, 13 сентября во время свидания Гасанлы показал ей гематомы на спине и сообщил о болях в спине.

«Потом Ульви показал это и адвокатам. Однако несмотря на жалобы адвокатов на конвоира в соответствующие органы никаких мер принято не было», - продолжала Гулиева.

Она также сообщила о препятствовании встречам Гасанли с 2-летней дочерью.

«Нам позволяют показывать Ульви нашу дочь только раз в месяц. Каждый раз это сопровождается физическим и психологическим давлением на ребенка, личным досмотром. А 20 сентября нам вовсе не разрешили встретиться с Ульви», - продолжает Гулиева.

По ее словам, 27 сентября перед свиданием в СИЗО у Гулиевой отобрали маленький блокнот.

«После завершения встречи блокнот исчез. Не знаю куда его унесли и что в нем искали. Когда я запротестовала, они сказали, что таков «новый порядок». Обычно я в блокноте записываю названия книг, которые Ульви хочет прочесть. Несмотря на то, что свидания проводятся за стеклянной перегородкой меня каждый раз тщательно обыскивают», - сказала супруга журналиста.

* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.