Ульви Гасанлы подвергается бесчеловечному обращению в СИЗО – Р.Гулиева
Ульви Гасанлы подвергается в СИЗО бесчеловечному обращению – Р.Гулиева
Директор онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы после того, как предал огласке факты применения пыток в Бакинском СИЗО-1, в котором он содержится, сам стал подвергаться бесчеловечному обращению, заявила супруга журналиста Рубаба Гулиева.
Вот уже более месяца, Ульви Гасанлы стал подвергаться систематическому бесчеловечному обращению, после того, как написал о фактах пыток в Бакинском СИЗО-1, в котором он содержится, написала она на своем аккаунте в facebook.
https://www.facebook.com/rubaba.guliyeva
По ее словам, после заявления Гулиева о пытках в СИЗО, в летние знойные дни форточка в его камере оставлялась запертой.
Далее она приводит другие факты морального и физического насилия над ее супругом.
«7 сентября, когда Ульви везли в суд, он увидел Севиндж Вагифгызы (арестованная главный редактор Abzas Media), когда они хотели поздороваться конвоир под именем Надир на глазах у Севиндж и других сотрудников тюрьмы зверски швырнул Ульви на стену и нанес ему удар по спине», - далее пишет Гулиева.
По словам Гулиевой, 13 сентября во время свидания Гасанлы показал ей гематомы на спине и сообщил о болях в спине.
«Потом Ульви показал это и адвокатам. Однако несмотря на жалобы адвокатов на конвоира в соответствующие органы никаких мер принято не было», - продолжала Гулиева.
Она также сообщила о препятствовании встречам Гасанли с 2-летней дочерью.
«Нам позволяют показывать Ульви нашу дочь только раз в месяц. Каждый раз это сопровождается физическим и психологическим давлением на ребенка, личным досмотром. А 20 сентября нам вовсе не разрешили встретиться с Ульви», - продолжает Гулиева.
По ее словам, 27 сентября перед свиданием в СИЗО у Гулиевой отобрали маленький блокнот.
«После завершения встречи блокнот исчез. Не знаю куда его унесли и что в нем искали. Когда я запротестовала, они сказали, что таков «новый порядок». Обычно я в блокноте записываю названия книг, которые Ульви хочет прочесть. Несмотря на то, что свидания проводятся за стеклянной перегородкой меня каждый раз тщательно обыскивают», - сказала супруга журналиста.
* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
Политика
-
Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных действий и сделать выбор между завершением процесса нормализации или продолжением пути конфронтации после дипломатического столкновения на саммите Франкофонии во Франции в начале этой недели.
-
- 5 октябрь 2024, 22:12
Группа депутатов Милли Меджлиса обратились к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
-
- 5 октябрь 2024, 13:49
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2024-2025 учебном году.
-
- 5 октябрь 2024, 13:23
4 октября новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев был принят Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Написать отзыв