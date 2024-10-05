В НАР уволили учительницу, пожалившуюся на директора школы
В НАР уволили учительницу, пожалившуюся на директора школы
Учительница школы номер 1 города Нахчывана Шаргия Ганбарова уволена с работы.
Как сообщили в министерстве образования Нахчыванской автономной республики (НАР), она занимала должность классного руководителя и была обеспечена недельной учебной нагрузкой в объеме 26 часов.
Однако, по данным ведомства, в сентября 2024 г. она, «нарушив трудовую дисциплину не выходила на работу, без уважительной причины не проводила уроки».
Кроме того, далее сказано в сообщении, Ганбарова «в различных социальных сетях и СМИ, делилась информацией, создавая в учебном заведении инциденты» и таким образом «грубо нарушила Кодекс этического поведения преподавателей».
Ранее Ганбарова выступала с публичными заявлениями о «хищениях» в школе.
Ганбарова отвергает сообщение минобразования НАР.
«Я по поручению директора школы Асуды Мамедовой ежемесячно перечисляла на ее карту 90 манатов. В связи с этим, я представила все банковские чеки в генеральную прокуратуру, в министерство финансов. 4 сентября мою жалобу перенаправили в Нахчыванскую городскую прокуратуру. Однако следователь, вызвав меня, потребовал отозвать жалобу», - рассказала Ганбарова Turan.
Она подчеркнула, что этот вопрос освещала на «Радио Азадлыг».
После этого, 18 сентября она подверглась давлению со стороны директор школы и сообщила об этом в социальных сетях.
4 октября она была уволена с работы.
Ганбарова удивлена тем, что после обращения к главе государства, генеральну прокуратуру о нарушении ее прав, сама была наказана.
«Я не согласна с этим решением и буду обращаться в суд», - отметила Ганбарова.
-
- Политика
- 5 октябрь 2024 11:36
-
Общество
-
- 5 октябрь 2024, 13:51
В воскресенье, 6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
-
- 4 октябрь 2024, 20:56
В последнее время некоторые государства угрожают миру ядерным оружием. Российские официальные лица, которые открыто вторглись на Украину в 2022 году, в последние месяцы угрожают западным странам, заявляя, что могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, если позволят Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по российским территориям.
-
- 4 октябрь 2024, 15:44
5 октября в столице сохранится переменчивая погода без осадков. Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.
-
- 3 октябрь 2024, 15:07
Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.
Написать отзыв