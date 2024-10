В НАР уволили учительницу, пожалившуюся на директора школы

Учительница школы номер 1 города Нахчывана Шаргия Ганбарова уволена с работы.

Как сообщили в министерстве образования Нахчыванской автономной республики (НАР), она занимала должность классного руководителя и была обеспечена недельной учебной нагрузкой в объеме 26 часов.

Однако, по данным ведомства, в сентября 2024 г. она, «нарушив трудовую дисциплину не выходила на работу, без уважительной причины не проводила уроки».

Кроме того, далее сказано в сообщении, Ганбарова «в различных социальных сетях и СМИ, делилась информацией, создавая в учебном заведении инциденты» и таким образом «грубо нарушила Кодекс этического поведения преподавателей».

Ранее Ганбарова выступала с публичными заявлениями о «хищениях» в школе.

Ганбарова отвергает сообщение минобразования НАР.

«Я по поручению директора школы Асуды Мамедовой ежемесячно перечисляла на ее карту 90 манатов. В связи с этим, я представила все банковские чеки в генеральную прокуратуру, в министерство финансов. 4 сентября мою жалобу перенаправили в Нахчыванскую городскую прокуратуру. Однако следователь, вызвав меня, потребовал отозвать жалобу», - рассказала Ганбарова Turan.

Она подчеркнула, что этот вопрос освещала на «Радио Азадлыг».

После этого, 18 сентября она подверглась давлению со стороны директор школы и сообщила об этом в социальных сетях.

4 октября она была уволена с работы.

Ганбарова удивлена тем, что после обращения к главе государства, генеральну прокуратуру о нарушении ее прав, сама была наказана.

«Я не согласна с этим решением и буду обращаться в суд», - отметила Ганбарова.

