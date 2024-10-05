Парализованный активист перешел в СИЗО к сухой голодовке
Парализованный активист перешел в СИЗО к сухой голодовке
Содержащийся в санчасти Бакинского СИЗО-1, парализованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов со 2 октября перешел к сухой голодовке.
Он уже 53-е сутки голодает в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.
«С Фамилем мы увиделись 3 октября. Из-за болезни желудка он уже не можнт пить. Поэтому со 2 октября он перешел к сухой голодовке. Он находится в тяжелом состоянии, у него высокая температура. Фамиль очень ослаб», - сказала Turan супруга активиста.
Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.
Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Однако истинная причина – критика правительства в соцсетях.
Его дело находится на рассмотрении суда. Следующее заседание суда назначено на 24 октября.
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