Парализованный активист перешел в СИЗО к сухой голодовке

Содержащийся в санчасти Бакинского СИЗО-1, парализованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов со 2 октября перешел к сухой голодовке.

Он уже 53-е сутки голодает в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

«С Фамилем мы увиделись 3 октября. Из-за болезни желудка он уже не можнт пить. Поэтому со 2 октября он перешел к сухой голодовке. Он находится в тяжелом состоянии, у него высокая температура. Фамиль очень ослаб», - сказала Turan супруга активиста.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Однако истинная причина – критика правительства в соцсетях.

Его дело находится на рассмотрении суда. Следующее заседание суда назначено на 24 октября.