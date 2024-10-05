Глава МИД РФ принял нового посла Азербайджана

4 октября новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев был принят Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сказано в сообщении МИД РФ, Лавров «тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника нашей страны и пожелал ему успехов в его деятельности».

Позднее состоялась встреча Мустафаева с заместителем Министра иностранных дел РФ Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот.

В ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.