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(7 часов назад)
Глава МИД РФ принял нового посла Азербайджана

Глава МИД РФ принял нового посла Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД РФ принял нового посла Азербайджана

4 октября новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России  Рахман Мустафаев был принят Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сказано в сообщении МИД РФ, Лавров «тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника нашей страны и пожелал ему успехов в его деятельности».

Позднее состоялась встреча Мустафаева с заместителем Министра иностранных дел РФ Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот.

В ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.

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