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(7 часов назад)
102 студентам присуждены президентские стипендии

102 студентам присуждены президентские стипендии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

102 студентам присуждены президентские стипендии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2024-2025 учебном году.

Согласно распоряжению, в 2024-2025 учебном году президентские стипендии получат 102 студента, показавшие наивысшие результаты на вступительных экзаменах.

Размер президентской стипендии составляет 275 манатов.

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