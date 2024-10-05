102 студентам присуждены президентские стипендии
102 студентам присуждены президентские стипендии
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских стипендий студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2024-2025 учебном году.
Согласно распоряжению, в 2024-2025 учебном году президентские стипендии получат 102 студента, показавшие наивысшие результаты на вступительных экзаменах.
Размер президентской стипендии составляет 275 манатов.
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