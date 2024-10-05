В воскресенье в Баку ожидается ветреная погода

В воскресенье в Баку ожидается ветреная погода

В воскресенье, 6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 22-26° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В восточных районах умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 13-18° тепла.