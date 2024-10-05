Война в Украине может закончиться соглашением о гарантиях безопасности и сохранения контроля России над оккупированными территориями

Война в Украине может завершиться соглашением, предоставляющим Киеву надежные гарантии безопасности, при этом позволяя Москве сохранять фактический, но не юридический контроль над оккупированными территориями. Такой сценарий все чаще обсуждают не только западные, но и украинские официальные лица, сообщила в четверг Financial Times.

Издание отметило, что ни Киев, ни его союзники не готовы признать суверенитет России над оккупированными регионами, поскольку это поощрит дальнейшую российскую агрессию и существенно подорвет международное право. Вместо этого предлагается «молчаливое соглашение», подразумевающее, что эти земли в конечном итоге будут возвращены дипломатическим путем в будущем.

«Уступка территории в обмен на членство в НАТО может быть «единственной игрой в городе», как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично», — пишет Financial Times.

Согласно докладу, дискуссии вокруг так называемой «западногерманской модели» для Украины, где Западная Германия была членом НАТО с 1955 года, а Восточная Германия оставалась под контролем Москвы до 1989 года, ведутся во внешнеполитических кругах уже более полутора лет.

Бывший специальный представитель США на Украине Курт Волкер, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и нынешний президент Чехии Петр Павел входят в число официальных лиц, которые упоминали эту модель как возможный путь для Украины.