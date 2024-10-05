Израиль ликвидировал преемника Хасана Насраллы
Израиль ликвидировал преемника Хасана Насраллы
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" ссылаясь на свои источники сообщил в субботу в Бейруте ракетным ударом были ликвидированы офицеры Корпуса стражей исламской революции и преемник шейха Хасана Насраллы – Хашим Сафи ад-Дин.
Другой саудовский телеканал "Аль-Арабия" добавляет, на месте, где находился Сафи ад-Дин с сообщниками, образовался глубокий котлован от мощных ракетных и бомбовых ударов.
Тела скрывавшихся в подземном бункере Сафи ад-Дина и его окружения пока не найдены.
Телекомпания Sky News на арабском языке сообщила со ссылкой на источники в сфере безопасности Израиля, что гибель Сафи ад-Дина подтверждена. Однако официального сообщения ЦАХАЛа по этому поводу пока нет.
По некоторым данным, во время удара по бункеру рядом с Сафи ад-Дином находился командир спецназа «Гудс» Корпусеа стражей исламской революции Исмаил Каани, связь с которым тоже прервана. Он занял этот пост после ликвидации американской армией в 2020 году Касема Сулеймани.
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