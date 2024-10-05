К антиамериканской критике подключаются депутаты

Группа депутатов Милли Меджлиса обратились к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Депутаты возмущены посланием 63 конгрессменов и сенаторов госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести санкции против Азербайджана.

«Следует открыто заявить, что у нас нет сомнений в том, что указанное обращение было организовано Государственным департаментом. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев 4 октября в городе Джебраил, в Государственном департаменте сами себе пишут письма, чтобы угрожать Азербайджану», - полагают азербайджанские депутаты.

«Мы хотели бы напомнить авторам обращения, выдвигающим претензии к Азербайджану в области прав человека и международного гуманитарного права, что во время войн, развязанных США в Ираке, Афганистане и других регионах мира, погибли миллионы мирных жителей. Многие люди подверглись пыткам и были наказаны без суда.

США, говорящие о правах человека, не присоединились к важнейшим конвенциям о правах человека. Именно США долгие годы не пускали специального докладчика ООН по пыткам в Гуантанамо», - отмечают депутаты.

США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, вместе с Францией «стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией».

«Конгрессмены, постоянно говорящие о суверенитете и территориальной целостности Армении, ни разу не говорили об уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

Депутаты предлагают главе МИД денонсировать Совместное заявление "О будущих военных и оборонных отношениях между Азербайджанской Республикой и США" от 1997 года, и Соглашения "О приобретении оборудования и взаимных услугах между Министеронами Азербайджана и США" от 2013 года.

-Также прекратить переговоры по согласованию новых договоров и продлению действующих;

- прекратить все проекты, осуществляемые в Азербайджане Агентством США по международному развитию (USAID) и неправительственными организациями США, запретить новые проекты, а также прекратить деятельность USAID в Азербайджане.

Обрвщение подписали: Гая Мамедов, Новрузали Асланов, Кямран Байрамов, Мушфиг Джафаров, Кямал Джафаров, Арзухан Али-заде, Бахтияр Алиев, Азиз Алекперов, Джаваншир Фейзиев, Севиндж Фаталиева, Турал Гянджалиев, Рамид Намазов, Эльчин Мирзабейли, Парвана Велиева, Имамверди Исмаилов, Мирджалил Гасымлы, Севиль Микаилова, Ровшан Мурадов, Расим Мусабеков, Эльшад Мусаев, Эльшан Мусаев, Заур Шукюров, Джейхун Мамедов, Эльман Мамедов, Рази Нуруллаев, Ризван Набиев, Эльман Насиров, Танзиля Рустамханлы, Фазиль Мустафа, Шахин Исмаилов, Захид Орудж, Садиг Гурбанов, Арзу Нагиев, Сабина Салманова, Малахат Ибрагимгызы, Бахруз Магеррамов, Асим Моллазаде, Азер Керимли, Нагиф Гамзаев, Гюнай Агамалы, Анар Мамедов, Самед Сеидов, Тахир Миркишили.