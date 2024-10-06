Азербайджан призвал Армению сделать выбор между миром и конфронтацией после саммита Франкофонии

Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных действий и сделать выбор между завершением процесса нормализации или продолжением пути конфронтации после дипломатического столкновения на саммите Франкофонии во Франции в начале этой недели.

МИД Азербайджана обвинил Армению в продвижении «ложных нарративов» и попытке подорвать мирный процесс путем включения положений, направленных против суверенитета Азербайджана, в итоговую декларацию саммита. Министерство утверждало, что Франция, которая председательствовала на саммите, поддержала усилия Армении по включению этих пунктов.

«Армянская сторона должна сделать выбор: идти ли по пути завершения процесса нормализации или продолжать конфронтацию по всем направлениям», — говорится в заявлении министерства. «Азербайджан привержен инициированному им процессу нормализации отношений».

19-й саммит Франкофонии, состоявшийся 4-5 октября, объединил 54 государства-члена Франкофонии, включая Армению. Итоговая резолюция поддержала продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и подчеркнула необходимость уважения территориальной целостности обеих стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. В декларации также подчеркивалась важность региональных коммуникаций и оказания помощи беженцам из Нагорного Карабаха.

Азербайджан, не являющийся членом Франкофонии, выразил резкое несогласие с итогами саммита, заявив, что положения, продвигаемые Арменией, нарушают правила многосторонних переговоров. По мнению Азербайджана, эти положения не имели консенсуса и не имели никакой политической или юридической ценности.

Баку обвинил Ереван в использовании саммита Франкофонии для подрыва суверенитета Азербайджана, а Францию ​​— в предвзятости.

«Эксплуатация платформы Франкофонии Арменией при открытом подстрекательстве и поддержке Франции крайне прискорбна», — говорится в заявлении министерства, в котором также отмечается, что решения саммита являются проявлением намерений Армении при каждой возможности нападать на Азербайджан.

Президент Франции Эммануэль Макрон, ярый сторонник Армении, заявил на саммите, что Франкофония является пространством для диалога и посредничества для разрешения политических конфликтов, затрагивающих страны-члены. Армянская делегация использовала эту платформу для заявлений о своем споре с Азербайджаном, подчеркивая важность международной поддержки.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на саммите, что поддержка со стороны Франкофонии придаст «позитивный импульс» мирному процессу и будет способствовать достижению соглашения с Азербайджаном «без неоправданной задержки». Премьер-министр Никол Пашинян также обсудил этот вопрос с Макроном и недавно назначенным премьер-министром Франции Мишелем Барнье, выразив готовность Армении подписать мирный договор на основе 13 из 16 согласованных пунктов последнего проекта.

Азербайджан отклонил предложение Армении подписать версию соглашения с уже согласованными пунктами, заявив, что оставшиеся вопросы, такие как статус Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных путей, должны быть полностью решены для достижения устойчивого мира.

«Любой окончательный договор должен разрешить все оставшиеся разногласия», — заявили в МИД Азербайджана.

В ходе переговоров с Макроном Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать коммуникации на Южном Кавказе на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Эта позиция контрастирует с настойчивостью Азербайджана и России в реализации заявления о прекращении огня от ноября 2020 года, которое призывает к разблокированию всех региональных транспортных связей и гарантирует перемещение граждан и товаров между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань.

Дипломатический скандал разгорается на фоне продолжающейся напряженности между двумя странами после войны 2020 года, которая завершилась соглашением о прекращении огня при посредничестве России. В то время как Армения стремится укрепить свои связи с западными союзниками, такими как Франция, Азербайджан стремится укрепить свои позиции в регионе, поддерживая тесные связи с Турцией и считая Москву ключевым партнером на Южном Кавказе.

Выступая в пятницу на совещании в Джебраильском районе, президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег Армению от участия в «опасных играх», напомнив об итогах войны 2020 года.

«Пусть не забывают историю войны 2020 года», — сказал Алиев. «Мы искоренили сепаратизм всего за несколько часов, ни на кого не оглядываясь».

Алиев обвинил Францию ​​и другие «антиазербайджанские страны» в поставках Армении оружия, что, по его словам, подрывает заявления Еревана о приверженности миру.

Растущее участие западных держав в Южном Кавказе также вызвало обеспокоенность в Москве. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил в пятницу, что западные страны подталкивают Армению к отсрочке переговоров с Баку в попытке взять на себя процесс урегулирования и разместить в регионе свой миротворческий контингент под эгидой НАТО. ЕС отверг эти заявления как «полную чушь, ложь и манипуляцию».

В то время как обе стороны обмениваются обвинениями, Азербайджан остается непреклонным в своем призыве к Армении внести поправки в конституционные положения, которые он рассматривает как территориальные претензии к Баку. Армения, в свою очередь, ищет более сильной международной поддержки, поскольку она ведет спорный процесс послевоенного урегулирования.

Дипломатический тупик ставит две страны на перепутье: Азербайджан призывает Армению сделать решительный выбор между миром и продолжительной конфронтацией.