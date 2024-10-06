Моссад атаковал коммуникационную сеть «Хезболлы» в ходе тайной операции, сообщает WP

Члены "Хезболлы" несут гроб с телом бойца, который был убит 17 сентября в южном пригороде Бейрута. (Билал Хусейн/AP)

Израильское разведывательное агентство Моссад планировало операцию по отключению коммуникационной сети Хезболлы более двух лет, согласно отчету The Washington Post, цитирующему американские, израильские и ближневосточные источники. Операция, нацеленная на тысячи пейджеров, используемых ливанской боевой группировкой, описывается как одно из самых сложных начинаний Моссада за последние годы.

The Washington Post сообщила, что стратегия Моссада изменилась с атаки на рации на установку взрывчатки в пейджерах, используемых членами Хезболлы. Использование пейджеров рассматривалось как способ для Хезболлы избежать израильского наблюдения, но эта зависимость сделала их идеальной целью для тайной операции.

Истоки плана восходят к 2022 году, когда Моссад обнаружил возможность нарушить связь Хезболлы с помощью устройств, произведенных тайваньской компанией Apollo. Однако пейджеры были произведены по лицензии в Израиле, без ведома Apollo, и Моссад, как сообщается, использовал это окно для внедрения мощных взрывчатых веществ в устройства, сообщает WP.

В отчете подчеркивается, что 17 сентября Моссад инициировал скоординированную детонацию этих пейджеров, в результате чего погибло более 30 членов Хезболлы и более 2000 получили ранения. В течение получаса устройства взорвались по всему Ливану, вызвав хаос и неразбериху. На следующий день произошли новые взрывы ноутбуков, раций и других электронных устройств, используемых группой, что свидетельствует о широкомасштабной диверсионной кампании.

Использование Хезболлой этих пейджеров было призвано защитить группу от уязвимостей слежки, связанных с мобильными телефонами. Однако, как сообщается, Моссад извлек выгоду из этой зависимости, внедрив в устройства взрывную систему, запускаемую по команде. По данным WP, в день атаки на все взломанные пейджеры было отправлено зашифрованное сообщение, побуждающее пользователей нажать две кнопки одновременно — действие, которое активировало бы устройства и повредило обе руки боевиков.

Аналитики описали инцидент как серьезное нарушение безопасности Хезболлы. Лидеры Хезболлы были вынуждены пересмотреть свою стратегию коммуникаций после атаки, которую они воспринимают как крупный провал разведки.

Расследование WP показало, что операция Моссада использовала сложную цепочку поставок устройств. Хезболла заказала пейджеры через BAC Consulting, венгерскую компанию, которая функционировала как подставной посредник в рамках лицензионного соглашения с Gold Apollo, тайваньским производителем. BAC Consulting, которая, как сообщается, не имеет физических производственных мощностей, служила в первую очередь прикрытием, дистанцируя фактического производителя от конечного пользователя.

Еще больше усложняя цепочку поставок, в отчете указывается, что пейджеры простаивали в порту несколько месяцев, ожидая таможенной очистки, прежде чем быть доставленными Хезболле. Моссад якобы использовал этот период для доступа к устройствам и установки взрывчатки вокруг их литий-ионных аккумуляторов. Считается, что для усиления воздействия взрыва использовались взрывчатые вещества военного назначения, такие как тетранитрат пентаэритрита (PETN).

BAC Consulting действовала из жилого района с минимальным присутствием, в то время как фактический импорт и распространение осуществлялись другим посредником, базирующейся в Софии Norta Global, согласно отчету. Эта сеть посредников помогла скрыть происхождение операции, что усложнило для Хезболлы задачу отслеживания источника пейджеров.

Беспрецедентная атака усилила напряженность между Израилем и Хезболлой, обе стороны находятся в состоянии повышенной готовности. После взрыва пейджеров Израиль разместил дивизию ЦАХАЛа на своей северной границе, в то время как Хезболла начала ответные атаки, нацеленные на израильские позиции. Эскалация возобновила опасения более масштабного конфликта между двумя противниками.

Хотя Моссад официально не прокомментировал инцидент, атака, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для оперативной безопасности Хезболлы и ее способности доверять сторонним поставщикам. Руководство группировки ранее предостерегло членов от использования мобильных телефонов из-за их уязвимости для израильского перехвата, что привело к переходу на пейджеры.

Инцидент подчеркивает возможности Моссада в кибервойне и разведывательных операциях, создавая прецедент для будущих тайных операций. Поскольку расследования продолжаются, полный масштаб диверсионной операции еще предстоит увидеть, но этот эпизод уже рассматривается как поворотный момент в продолжающемся конфликте между Израилем и Хезболлой.