Стратегическое возвращение Обамы в предвыборную кампанию Камалы Харрис: что это значит для демократов

Бывший президент США Барак Обама выступил с речью после получения премии Сильвануса Тайера за 2024 год от Военной академии США в Вест-Пойнте, Нью-Йорк, 19 сентября 2024 года. Кена Бетанкур/AFP через Getty Images

Поскольку президентская кампания 2024 года вступает в свои последние недели, бывший президент Барак Обама решил активно поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Его решение было принято на фоне растущей обеспокоенности внутри партии относительно эффективности кампании Харрис в ключевых колеблющихся штатах, особенно по сравнению с более агрессивной стратегией, используемой кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

ABC News подтвердили участие Обамы, заявив, что он начнет появляться на предвыборных мероприятиях с 10 октября, а его первая речь запланирована в Пенсильвании. Ожидается, что его роль значительно расширится, поскольку он собирается посетить несколько колеблющихся штатов, чтобы повысить шансы Харрис на ноябрьских выборах. Этот шаг подчеркивает признание демократами необходимости использовать неизменную популярность и политическое влияние Обамы.

Возвращение Обамы в предвыборную гонку означает больше, чем просто поддержку бывшего президента. Как одна из самых влиятельных фигур в Демократической партии, его присутствие служит объединению и активизации базы. Его речи, вероятно, будут нацелены на ключевые демографические группы, такие как афроамериканцы и молодые избиратели, которые сыграли решающую роль в его предыдущих победах на выборах, но продемонстрировали неоднозначный энтузиазм по отношению к Харрис.

В августе Обама выступил на Национальном съезде Демократической партии в поддержку Харрис, где он похвалил ее лидерские качества и опыт. Его участие теперь говорит о том, что партия удваивает усилия по мобилизации своей электоральной базы, особенно в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин — штатах, которые сыграли решающую роль на выборах 2020 года и остаются таковыми в этом году.

Несмотря на то, что кампания Харриса привлекла нескольких бывших советников Обамы и старших членов его штаба, опасения росли. Politico сообщил, что некоторые демократы недовольны стратегией кампании Харрис, отметив отсутствие прямого участия избирателей в ключевых штатах. Эта критика коренится в сравнении с высокой заметностью Дональда Трампа, который сохранил прочное присутствие в этих регионах.

«Кампании Камалы Харрис нужен импульс, и Обама — идеальный человек, чтобы его обеспечить», — сказал The New York Times стратег-демократ, знакомый с внутренними дискуссиями . «Он приносит не только узнаваемость имени, но и уровень харизмы и коммуникативных навыков, с которыми мало кто может сравниться. Есть надежда, что его участие оживит кампанию и придаст столь необходимый импульс».

Участие Обамы может существенно изменить динамику в колеблющихся штатах, где его предыдущие визиты в ходе кампании оказались эффективными. Аналитики The New York Times предполагают, что его присутствие может сократить разрыв между Харрис и Трампом в штатах, где опросы показали тесную борьбу. Исторически рейтинги одобрения Обамы оставались высокими даже после ухода с поста, и его способность влиять на неопределившихся избирателей, особенно в общинах меньшинств, может иметь решающее значение.

«Если Обаме удастся сместить хотя бы небольшой процент голосов в пользу Харрис, это может стать решающим фактором между победой и поражением в таких штатах, как Пенсильвания», — сказал политический аналитик Нейт Кон. «Его привлекательность выходит за рамки традиционных партийных линий, что делает его бесценным активом на этих последних этапах кампании».

Следующие несколько недель проверят, сможет ли участие Обамы эффективно уравновесить предполагаемые недостатки кампании Харрис. Ожидается, что его речи будут сосредоточены на темах единства, демократии и прогресса — в соответствии с посланиями, которые он отстаивал на протяжении всей своей политической карьеры.

В то время как кампания Харрис сталкивается с трудной борьбой, особенно в свете агрессивной пропаганды Трампа в колеблющихся штатах, поддержка бывшего президента может обеспечить необходимый импульс. Демократическая партия делает ставку на прочное наследие Обамы и его убедительное красноречие, чтобы повысить явку избирателей, особенно в штатах, где каждый голос имеет значение.