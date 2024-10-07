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(14 минут назад)
Граждане Казахстана поддержали строительство первого АЭС в стране

Граждане Казахстана поддержали строительство первого АЭС в стране

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Граждане Казахстана поддержали строительство первого АЭС в стране

Вчера в 20 часов по бакинскому времени завершилось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, которую хотят возвести на побережье озера Балхаш к 2035 году.

В бюллетене для голосования на референдуме был один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Согласно данным различных exit-poll, строительство атомной электростанции в Казахстане поддержали около 70% участников референдума, около 28% высказались против.

Ренее казахстанский замминистра энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что в стране задумались о строительстве второй АЭС на Иртыше в районе города Курчатов. Он заявил, что если Казахстан реально встает на путь углеродной нейтральности, то у него просто нет другого выбора, как строить несколько станций.

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Энергетика

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