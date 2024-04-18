Cведения про оставшихся армян на уровне государственной тайны

Ни в одном официальном сообщении из Азербайджана не сообщается точное число оставшихся в Карабахе армян, их имена и фамилии, года рождения. Также скрывается информация про отпущенные на их содержание казенные деньги, норма довольствия на одного оставшегося армянина. Неизвестно, где и как они живут, кто их охраняет и какие правила они должны выполнять.

С этими вопросами Turan обратился в азербайджанские государственные и международную организацию.

Представитель Международного красного креста в Азербайджана Илаха Гусейнова сказала Turan, что согласно мандату организации она не может дать любую информацию о проживающих в Карабахе гражданских лицах, оставшихся после сентября 2023 года.

Вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Гафар Аскерзаде также сказал, что они не могут предоставить Turan информацию о личностях, месте проживания, условиях, правилах, социальном обеспечении оставшихся в Карабахе гражданских людях неазербайджанской национальности.

28 марта омбудсмен по правам человека Азербайджана Сабина Алиева встретилась с армянскими жителями Ханкенди. По сообщению пресс-службы, она общалась с жителями Ханкенди армянского происхождения, а также посетила приют, созданный Минтруда и социальной защиты населения "для чувствительных групп населения".

Сабина Алиева интересовалась обеспечением прав и свобод лиц жителей армянского происхождения, проживающих в приюте и лиц, пользующихся услугами этого учреждения за его пределами, говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена.

Был проведен мониторинг социальных услуг, оказываемых жителям психологом и социальными работниками, обеспечения их питанием. Были выслушаны обращения жителей, они были довольны отношением к ним. Омбудсмен вручила жителям плакат с указанием номера колл-центра 916, куда можно обращаться в течение 24 часов в сутки, - написано в пресс-релизе организации.

Однако в сообщении от службы омбудсмена нет ни одного имени и цифры, как будто раскрыв эту информацию, армянам будет нанесен непоправимый урон.

Корреспондент Turan звонил в колл-центр по указанному номеру 916, оператор соединила с пресс-службой. Выслушав вопросы, сотрудник просил направить вопросы письменно на электронную почту и обещал прислать ответы в течение семи дней. "Ответы могут прийти и через три дня. Мы загружены составлением ответов на запросы, пришедшие к нам прежде", - объяснил представитель аппарата омбудсмена четыре дня назад.

Эти же вопросы направлены в Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана, но там даже не сообщили о полученном письме.

В 2023-2024 годах официальные органы Азербайджана не сообщали количество армян, оставшихся в Карабахе после массового отъезда жителей региона в Армению, в сентябре 2023 года. Азербайджанские СМИ вынуждены цитировать цифры армянских СМИ и международных организаций, но нет уверенности, что эти данные правдивые. По отдельным видео- и телерепортажам, снятым государственными СМИ и частными лицами - гражданами Азербайджана, становится понятным, что армяне в Ханкянди свободно передвигаются по городу. Известны также два видеосюжета о мужчине и женщине армянской национальности, проживающие в Ханкянди в частных домах, в одиночку. По их словам, к ним приезжают сотрудники Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана, и Красного креста, выдают продукты питания, обеспечивают медицинской помощью если есть необходимость.

Два месяца назад корреспондент Real TV разговаривал в приюте, в Ханкянди, с армянином Камо Айрепетян Эдуардович, который родился в Баку. Он, на чистом азербайджанском языке, сказал, что полностью доволен условиями проживания, питанием, чистыми постелями в приюте.

Полгода назад телеканал Baku TV сообщал о том, что пять армян в Ханкянди и 2 армянина в селах Карабаха обратились в стационарный и мобильный пункт Миграционной службы Азербайджана с просьбой о получении гражданства этой страны. Имена не сообщались.

Непонятна причина секретности всего, что связано с армянами в Карабахе. Даже о количестве выехавших из Карабаха, в сентябре прошлого года, армян в Азербайджане узнали от ереванских источников. Несмотря на тщательный учет выезжающий сотрудниками Пограничной службы Азербайджана, отчет для общественности они не представили.