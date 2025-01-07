О причинах роста детской смертности в Азербайджане

Сообщается, что в Азербайджане растет число случаев младенческой смертности. Хотя официальная статистика за предыдущий год еще не опубликована, число младенцев, умерших до достижения ими одного года, в 2023 году достигло 2039. Этот показатель в 2,1 раза выше, чем в 2022 году.

Из 1000 живорождений 18,1 младенцев (или 1,8%) умирают до своего первого дня рождения.

По данным Госкомстата, в 2023 году зафиксировано 2039 случаев смерти детей в возрасте до одного года. Из них 1287 случаев смерти обусловлены состояниями, возникающими в перинатальном периоде, 187 — болезнями органов дыхания, 136 — врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями, 47 — инфекционными и паразитарными заболеваниями, 17 — травмами, отравлениями и другими внешними причинами.

В администрации Ассоциации управления медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) агентству Turan сообщили, что рост показателей младенческой смертности не ограничивается Азербайджаном, а наблюдается во всем мире. В TABIB подчеркнули, что в стране проводится тщательное расследование случаев материнской и детской смертности, и организация представила свои рекомендации по этому вопросу. «Кроме того, созданы комиссии по оценке качества медицинских услуг в учреждениях здравоохранения при TABIB с целью профилактики материнской и детской смертности. Ведется работа по повышению теоретических знаний и практических навыков врачей-гинекологов и неонатологов не только в Баку, но и в регионах».

Руководитель общественного объединения женской помощи «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, рассказала Радио "Азадлыг", что несколько факторов могут способствовать росту показателей детской смертности: «Одним из них является снижение доверия к медицинским работникам. Такое восприятие удерживает людей от обращения за медицинской помощью в некоторых случаях».

По словам Зейналовой, еще одним фактором является несвоевременное проведение вакцинации: «Идет пропаганда против вакцин».

Она также выделила социальные проблемы как третий способствующий фактор: «В некоторых случаях семьи думают, что расходы будут значительными, так как лекарства дорогие, и они прибегают к традиционным средствам. В России существует множество социальных пакетов для детей, но у нас все еще не хватает комплексных социальных пакетов для детей. Некоторые малообеспеченные семьи не могут отвести своего ребенка к врачу из-за этих расходов. Кроме того, отсутствие адекватного дородового ухода за беременными женщинами может привести к детской смертности».

Правозащитник подчеркнула, что пакеты обязательного медицинского страхования для детей должны включать бесплатные лекарства: «В то же время негативная пропаганда против врачей должна прекратиться. В государственных поликлиниках есть хорошие врачи, и по всем вопросам нужно сразу обращаться к ним. Однако есть и такие врачи, которые не могут поставить точный диагноз, что приводит к плохим результатам».

Зейналова также затронула вопрос домашних родов, заявив, что, хотя такие практики были почти полностью искоренены на какое-то время, сейчас они возрождаются: «Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми включал специальный пункт о выявлении домашних родов. За последние два месяца появились сообщения о всплеске домашних родов в сельской местности, которые часто связаны с дополнительными расходами или ранними браками».