О незавершенности реформы, препятствующей проведению выборов и других важных процессов

Я хотел бы кратко остановиться на одной очень важной реформе, инициированной правительством Азербайджана 10 лет назад, но остающейся незавершенной по сей день.

В 2013 году началась работа по присвоению адресов зданиям в Баку и других городах страны в соответствии с европейскими стандартами и новыми правилами. На фасадах зданий были размещены таблички выполненные в современном стиле. Эти работы проводились в соответствии с указом Президента Азербайджана от 10 февраля 2012 года, которым были внесены изменения в «Правила ведения Реестра адресов и присвоения адресов объектам недвижимости», утвержденные Указом Президента от 27 ноября 2008 года. Реформы были реализованы при содействии консультантов из Норвегии и Дании в рамках подписанного грантового соглашения. Кроме того, для обеспечения соответствия новым правилам южнокорейской компанией была создана Информационная система Реестра адресов Азербайджана. Установка новых адресных табличек на зданиях была в основном завершена к концу 2013 года.

Пока я не задаюсь вопросом, насколько эффективны эти новые правила и соответствуют ли они градостроительным особенностям Баку (было бы интересно узнать мнение экспертов по этому поводу), но на первый взгляд они кажутся более сложными и запутанными, чем предыдущая система.

Раньше, в рамках старой системы, зданию присваивался один номер, а квартиры нумеровались последовательно в зависимости от количества жилых единиц. Теперь каждому жилому блоку в здании присваивается отдельный номер, а квартиры нумеруются, начиная с 1 в каждом блоке.

Например, пятиэтажное жилое здание, расположенное на проспекте Иншаатчылар, известное как «Дом художников», ранее имело адрес “Проспект Иншаатчылар, 28”. Согласно новым правилам, табличка на фасаде указывает «Проспект Иншаатчылар, 80-96, в то время как на задней стороне, где находятся входы в жилые блоки, отдельные таблички обозначают каждый блок как 80, 82, 84, 86, 88, 90 и 92, в зависимости от количества блоков. Кроме того, квартиры в каждом блоке перенумерованы, начиная с 1. Однако старые номера квартир остаются на дверях.

Проблема в том, что базы данных по-прежнему отражают старые адреса. Например, хотя табличка на двери избирательной комиссии 19-го избирательного округа показывает адрес как «Улица Табриза 106», во всех базах данных адрес указан как «Улица Табриза 68».

Что еще более важно, на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продолжают отображаться адреса по старой системе, что напрямую негативно влияет на избирательный процесс и создает препятствия для окружных и участковых комиссий.

Кроме того, новое поколение удостоверений личности, выдаваемых Министерством внутренних дел, не содержит указания адреса проживания. Во время кампаний по сбору подписей или при проверке списков избирателей жители должны устно называть свои адреса. Большинство из них указывают свои старые адреса, поскольку не знают, отражают ли их новые удостоверения личности старую или новую адресную систему. Хотя эта проблема решается электронным считывающим устройством «Verifone» в день выборов, во время кампаний по сбору подписей такое решение недоступно.

В результате эта неопределенность в отношении адресов сохраняется в зданиях, построенных до 2013 года по всей стране.

В заключение следует отметить, что эта реформа, инициированная и якобы реализованная 10 лет назад, создала дополнительную бюрократию и неопределенность, обнажив отсутствие координации между соответствующими государственными органами.

До следующего избирательного цикла еще достаточно времени, поэтому необходимо и целесообразно рассмотреть и урегулировать этот вопрос.

Эмин Бабаев,

секретарь избирательной комиссии 19-го Наримановского первого избирательного округа