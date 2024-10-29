В Баку в результате проливных дождей затоплен тоннель на проспекте Гейдара Алиева в районе Багировского моста (22 октября 2024 г.)

Эксперт: «Вчера в Баку полчаса шел дождь, а что, если он будет идти несколько дней...»

28 октября в Баку снова прошел дождь. Как и пятью днями ранее, затопило улицы и дома в столице. К счастью, в отличие от предыдущего инцидента, на этот раз в затопленных тоннелях не было жертв. (22 октября в затопленном дождевой водой тоннеле в Сабунчинском районе утонули два человека.)

23 октября в Кабинете министров под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание, посвященное рассмотрению ущерба, нанесенного проливными дождями, и обсуждению дальнейших мер профилактики.

По данным Кабинета министров, Асадов отметил, что, помимо объективных причин, таких как обильные осадки, существуют и субъективные факторы. Он отметил, что невозможность функционирования инфраструктуры в полную силу привела к значительным последствиям и потерям. «Подчеркнуто, что принимаются необходимые меры по восстановлению поврежденной инфраструктуры, ведется расследование ситуации, окончательные решения будут приняты по результатам», — говорится в заявлении.

На данный момент Кабинет министров не предоставил дополнительной информации о конкретных решениях и планируемых мерах.

Жительница Бинагадинского района Земфира Гурбанова рассказывает, что улицы снова затопило после дождя 28 октября: «Я несколько дней не могла ходить на работу, потому что не могла двигаться в таких условиях. Один из жителей установил небольшой мост из досок вдоль стены дома, по которому мы могли передвигаться, иначе мы даже не могли выйти за хлебом. Пока не поставили этот деревянный мост, мы были фактически в осаде».

По ее словам, хотя соответствующие органы были проинформированы о ситуации, никаких мер предпринято не было.

Депутат парламента Фазиль Мустафа сообщил агентству Turan, что неблагоприятные последствия изменения климата очевидны и в других развитых странах: «Чрезмерное количество осадков неизбежно влечет за собой такие проблемы. Однако, конечно, крайне важно быть готовым. Похоже, что определенные проблемы в инфраструктуре нашего города все еще сохраняются».

Депутат отметил, что это не проблема, связанная с канализацией: «Необходимы специальные дренажные системы для дождевой воды и стоков вдоль дорог. Проблемы сохраняются из-за отсутствия таких объектов».

Он подчеркнул, что необходимы серьезные обсуждения этих вопросов.

Председатель Общественного объединения социально-стратегических исследований и аналитических изысканий Ильгар Гусейнли сообщил Радио Свобода, что подход чиновников к Баку остается неизменным на протяжении многих лет: «В начале 2000-х годов, когда строились новые дорожные системы, жители Баку сильно страдали от земляных работ».

Эксперт считает, что эти работы не только негативно повлияли на эстетический облик Баку, но и не учитывали топографию города: «Некоторые районы Баку находятся ниже уровня моря, и исторически сложилось так, что некоторые части города затапливались. В таком случае, нужно ли было рыть 15-20 метров глубиной, чтобы построить тоннели для дорожной системы города? Нет, не нужно».

Он указывает на то, что при прокладке тоннелей не были предусмотрены дренажные системы: «На такой глубине такую ​​систему установить невозможно. Даже если бы это было возможно, куда бы они сбрасывали воду? В конце концов, эта глубина находится ниже уровня Каспийского моря».

По словам Гусейнли, население Баку значительно возросло, а водно-канализационные системы, рассчитанные на 2,5 млн человек, сейчас перегружены: «Единственный выход — копать, открывать каналы и сбрасывать воду в Каспийское море. В противном случае они должны полностью засыпать эти тоннели. Без этих мер ситуация ухудшится. Вчера, 28 октября, в Баку дождь шел всего полчаса, но климат города может подразумевать дожди в течение нескольких дней. А если дожди будут идти несколько дней? Позорная ситуация повторится, и люди снова утонут».

Он считает, что строительство тоннелей должно расследоваться правоохранительными органами: «Десять лет назад я писал, что Баку приближается к катастрофе, поскольку здесь присутствуют коррупция и эксплуатация. Большинство этих проектов — крупные коррупционные схемы. Они построили длинный тоннель на проспекте Зии Буньятова, провели раскопки, изменили рельеф. Но не было необходимости рыть там тоннель. Можно было бы создать прекрасную инфраструктуру с путепроводами и параллельными дорогами. Но они этого не сделали, потому что земли не хватает, и это позволило им отмыть больше денег».